Прокуратура інформує: як не стати жертвою шахраїв

Незважаючи на широку профілактично-роз’яснювальну роботу та регулярні попередження з боку поліції, громадяни через свою неуважність, безпечність та довіру продовжують ставати жертвами шахраїв усіх видів.

Основний принцип шахрайства – ввести жертву в оману і, скориставшись цим, спонукати її під певним приводом передати гроші або майно. Слід бути дуже уважними, щоб не потрапити в спритні руки шахраїв.

Найбільш поширений вид шахрайства – шахрайства з банківськими картками. Шахрай телефонує на мобільний телефон та видає себе за співробітника банку і під різними приводами намагається дізнатися реквізити картки (номер, термін її дії та розміщений під магнітною стрічкою cvv-код). Виказавши ці реквізити, людина отримує SMS-повідомлення з паролем доступу, який шахрай просить продиктувати йому. Через кілька хвилин на мобільний приходить SMS з банку, однак на цей раз – про зняття грошей з рахунку. Інколи постраждалі ще вірять, що SMS про зняття готівки це, мовляв, технічна процедура, і через кілька хвилин гроші будуть нараховані, але згодом розуміють, що це обман.

Досить часто до правоохоронних органів звертаються потерпілі від телефонних шахраїв. Громадяни повідомляють, що перерахували кошти шахраям за «звільнення» їх родичів з поліції. Зі слів потерпілих, їм телефонують вночі і кажуть, що їхні родичі потрапили у ДТП або затримані працівниками поліції і для того, щоб «залагодити це питання» потрібно заплатити гроші.

Аби не стати жертвою шахраїв, перш за все, пам’ятайте працівники поліції не вимагають гроші, не впадайте у паніку і не поспішайте виконувати умови аферистів. Попросіть людину, яка вам зателефонувала назвати ім’я вашого рідного, описати його зовнішність і відповісти на питання особистого характеру.

Уточніть, в якому саме відділі поліції знаходиться ваш син або родич, після чого передзвоніть до чергової частини і повідомте про факт вимагання невідомими особами грошових коштів.

Шановні громадяни, будьте пильні, перевіряйте надану вам інформацію, не довіряйте незнайомим людям! Та якщо ви чи ваші знайомі все ж таки стали жертвою шахраїв або відносно вас намагалися застосувати шахрайські дії, якнайшвидше телефонуйте до поліції.

Сергій САВИНСЬКИЙ, в. о. начальника Оржицького відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області