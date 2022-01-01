«День обдарованості» в Семенівській громаді

Уже стало доброю традицією відзначати найкращих учнів та вчителів, які гідно представили Семенівську територіальну громаду перемогами в предметних олімпіадах, науково-дослідницьких, художньо-естетичних конкурсах та спортивних змаганнях.

26 травня актова зала Семенівської селищної ради зібрала в своїх стінах усіх талановитих й активних, втомлене від дистанційки, але натхненне волонтерством майбутнє нашої громади та країни на благодійному заході «День обдарованості». Цей день Семенівська ТГ

присвятила дітям, котрі, на жаль, знають, що таке війна, але хочуть жити зараз і попри все мріяти та розвиватись.

Урочистості розпочалися зі слів безмежної вдячності воїнам, які захищають дитинство й оберігають нас від ворога. Полеглих за волю України Героїв вшанували хвилиною мовчання. Привітала присутніх Семенівський селищний голова Людмила Милашевич і тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Cеменівської селищної ради Сергій Вайло.

Отже, хто ж вони, ті, що добре навчались і досягли неабияких успіхів?

Вікторія Базілевська, учениця 11 класу Криворудського ліцею, – ІІ місце в обласному конкурсі «Збережемо біорізноманіття рідного краю» імені Олени Байрак та ІІІ місце в ІІ обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України;

Софія Жирнова, вихованка Комунального закладу позашкільної освіти «Семенівський Будинок дитячої та юнацької творчості», – І місце в обласному конкурсі «Здорове життя – успіх буття»;

Діана Силко, вихованка КЗПО «Семенівський БДЮТ», – І місце в обласному конкурсі «Здорове життя – успіх буття»;

Єлизавета Балацирь, учениця 11 класу Семенівського ліцею № 2, – ІІІ місце в обласному конкурсі «Здорове життя – успіх буття»;

Єлизавета Демешко, учениця 7 класу Криворудського ліцею, – І місце в обласному конкурсі «Здорове життя – успіх буття»;

Єлизавета Люлька, учениця 11 класу Степанівського ліцею, – ІІІ місце в обласному конкурсі «Здорове життя – успіх буття»;

Яна Кобеняк, учениця 10 класу Семенівського ліцею № 1 імені М. М. Хорунжого, вихованка КЗПО «Семенівський БДЮТ», – І місце в обласному конкурсі «Здорове життя – успіх буття» та ІІ місце в обласному конкурсі імені Григорія Сковороди «Не шукай щастя за морями»;

Анастасія Маляренко, вихованка КЗПО «Семенівський БДЮТ», – ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «GENIUS Olympiad Ukraine»;

Вероніка Руденко, вихованка КЗПО «Семенівський БДЮТ», – ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «GENIUS Olympiad Ukraine»;

Яна Славутіна, учениця 9 класу Семенівського ліцею № 1 імені М. М. Хорунжого, – ІІ місце в обласному конкурсі «Кристали: структура, властивості»;

Ніна Гриценко, учениця 9 класу Семенівського ліцею № 1 імені М. М. Хорунжого, – ІІ місце в обласному конкурсі «Кристали: структура, властивості»;

Віталій Вольський, учень 10 класу Семенівського ліцею № 2, – ІІІ місце в ІІ обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

За результатами ІІІ (фінального) етапу конкурсу-захисту МАН у 2022 році 120 переможців стали лауреатами стипендій Президента України. Серед них – учениця Заїчинського ліцею Анна Притула, яка з вересня 2022 року по серпень 2023 року щомісяця отримує грошову винагороду в розмірі 2600 гривень за свої вагомі інтелектуальні досягнення. Таких результатів Анна досягла завдяки науковому супроводу свого керівника – Клавдії Іванівни Власенко. Талановита й наполеглива, вона підтримує обдаровану учнівську молодь й виховує не просто учасників, а справжніх переможців. Наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2022 року № 732 Дипломом першого ступеня нагороджена Притула Анна Іванівна, переможниця ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України; Міністерство освіти і науки України оголосило подяку Клавдії Власенко за результативну роботу з учнівською молоддю та підготовку переможця ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України; також подяка Клавдії Іванівні від Полтавської обласної ради за науковий супровід та підтримку обдарованої учнівської молоді Полтавщини, плідну співпрацю з Полтавською обласною Малою академією наук.

За участь у конкурсах декоративно-прикладного, художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого та еколого-натуралістичного напрямків відзначені:

вихованці гуртка «Юні друзі природи», учні Криворудського ліцею, – ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл», І місце в обласному етапі Всеукраїнської акції «Юннатівський зеленбуд» та І місце в обласному етапі акції «Зелений паросток майбутнього», операція «Лісам, паркам, скверам – бути чистими»;

вихованці літературної студії «Муза», гуртківці КЗПО «Семенівський БДЮТ», – ІІІ місце у восьмому обласному конкурсі відеороликів, презентацій та буктрейлерів в номінації «буктрейлер»;

Денис Підгорний, вихованець КЗПО «Семенівський БДЮТ» – І місце у Всеукраїнському конкурсі «За нашу свободу» в номінації «поезія», ІІІ місце у восьмому обласному конкурсі відеороликів, презентацій та буктрейлерів в номінації «відеоролики» та І місце у Всеукраїнському конкурсі есе патріотично-громадянської тематики «Єднанням сильні!»;

Яна Кобеняк, вихованка КЗПО «Семенівський БДЮТ» – І місце у Всеукраїнському конкурсі «За нашу свободу» в номінації «Образотворче мистецтво», ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу «Знай і люби свій край», ІІ місце в третьому етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу «Знай і люби свій край», ІІ місце в обласному конкурсі образотворчого мистецтва «Барвисте перевесло» в номінації «живопис»;

Поліна Варнавська, вихованка КЗПО «Семенівський БДЮТ» – ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «За нашу свободу» в номінації «Образотворче мистецтво», ІІІ місце в обласному конкурсі «Дивосвіт» в номінації «малюнок», ІІ місце в третьому етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу «Знай і люби свій край» та ІІІ місце в обласній виставці-конкурсі в номінації «цифровий малюнок»;

Катерина Лісняк, вихованка КЗПО «Семенівський БДЮТ» – ІІІ місце в обласному конкурсі «Дивосвіт» у номінації «малюнок» та І місце в обласній виставці-конкурсі в номінації «живопис»;

Анна Тригуб, вихованка КЗПО «Семенівський БДЮТ» – ІІІ місце в обласному конкурсі «Дивосвіт» в номінації «бісероплетіння» та ІІІ місце в цьому ж конкурсі в номінації «м’яка іграшка», І місце в обласному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу «Знай і люби свій край» в номінації «вишивка стрічками» та ІІ місце в обласній виставці-конкурсі в номінації «вишивка»;

Даніл Требін, вихованець КЗПО «Семенівський БДЮТ» – ІІ місце в п’ятому обласному конкурсі дитячої казки;

Анна Клевчук, вихованка КЗПО «Семенівський БДЮТ» – ІІІ місце в п’ятому обласному конкурсі дитячої казки, І місце у Всеукраїнському конкурсі есе патріотично-громадянської тематики «Єднанням сильні!», ІІІ місце в обласному етапі двадцять другого Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в номінації «література»;

Ярослава Гетьман, учениця Заїчинського ліцею – ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «Мови та культури Світу»;

Анна Притула, вихованка КЗПО «Семенівський БДЮТ» – І місце в обласному конкурсі Всеукраїнської краєзнавчої експедиції «Моя Батьківщина – Україна» за напрямом «Географія рідного краю»;

Кіра Плахотна, вихованка КЗПО «Семенівський БДЮТ» – ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу «Знай і люби свій край», ІІ місце в обласному етапі Міжнародного екологічного конкурсу «Душа села»;

Данило Івахно, вихованець КЗПО «Семенівський БДЮТ» – ІІ місце в обласній виставці-конкурсі в номінації «бісероплетіння»;

Ольга Фролєнкова, вихованка КЗПО «Семенівський БДЮТ» – І місце в обласній виставці-конкурсі в номінації «вишивка»;

вокально-інструментальний ансамбль «Ровесник» – ІІІ місце в другому обласному етапі художньої самодіяльності «Веселка».

Юні спортсмени Семенівщини також отримали свої відзнаки. Нагороджено переможців V Гімназіади Полтавщини серед школярів із настільного тенісу: Андрій Котяш – ІІ місце в особистому заліку, І місце в парному заліку; Владислав Дуденченко – І місце в особистому заліку, І місце в парному заліку; Анастасія Петренко – ІІІ місце в особистому заліку.

Серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл відзначені: Андрій Котяш – І місце в особистому заліку, І місце в парному заліку, І місце в змішаному заліку; Владислав Дуденченко – І місце в особистому заліку, І місце парному заліку, І місце в змішаному заліку; Артур Голобородько – ІІІ місце в особистому заліку, ІІ місце в змішаному заліку; Анастасія Петренко – ІІ місце в особистому заліку, ІІІ місце в парному заліку, І місце в змішаному заліку; Вероніка Феруль – ІІ місце в особистому заліку, ІІІ місце в парному заліку, І місце в змішаному заліку; Карина Ковалець – ІІІ місце в особистому заліку, ІІ місце в змішаному заліку.

У підсумку наша збірна посіла І загальнокомандне місце.

Команда Семенівської ДЮСШ – ІІ та ІІІ місце в обласних змагання з волейболу серед юнаків: Максим Белих, Микола Костяний, Ярослав Дінець, Марк Цегейник, Станіслав Редько, Володимир Катричок, Максим Філіпась, Ярослав Макаров, Богдан Лут, Андрій Похилько, Артем Свиридюк, Максим Приходько, Артем Шищук.

Будинок дитячої та юнацької творчості активно співпрацює з Семенівським ліцеєм № 1 імені М. М. Хорунжого. Учні здобувають позашкільну освіту та виборюють перемоги в обласних і Всеукраїнських конкурсах, ідуть нога в ногу з Малою академією наук, спортом та мистецтвом:

Дем’ян Кражан, учень 2 класу, – переможець чемпіонату з шахів (м. Кременчук) та призер дитячого кваліфікаційного турніру з шахів (м. Київ);

Анжела Проскурня, учениця 5 класу, – ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «За нашу свободу» на обласному етапі та ІІІ місце в цьому конкурсі Всеукраїнського етапу;

Альбіна Пінчук, учениця 11 класу, – ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «За нашу свободу» на обласному етапі, І місце у Всеукраїнському конкурсі «Листи майбутній Україні»;

Софія Шатило, учениця 9 класу, вихованка КЗПО «Семенівський БДЮТ», – І місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «За нашу свободу» в номінації «поезія» та ІІ місце в цьому конкурсі Всеукраїнського етапу, І місце у Всеукраїнському конкурсі есе патріотично-громадянської тематики «Єднанням сильні!»;

Сергій Карапузь, учень 5 класу, – ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «За нашу свободу», ІІ місце в обласному конкурсі авторів віршованої поезії «Поетичний вернісаж»;

Поліна Варнавська, учениця 9 класу, – ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «Листи майбутній Україні»;

Анна Клевчук, учениця 7 класу, – І місце у Всеукраїнському конкурсі есе «Мій Шевченко», І місце в обласному конкурсі авторів віршованої поезії «Поетичний вернісаж», ІІ місце у Всеукраїнському літературному фестивалі-конкурсі «Слово Нації», І місце у двадцять другому Всеукраїнському конкурсі «Змагаймось за нове життя!»;

Денис Підгорний, учень 6 класу, – ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі есе «Мій Шевченко», І місце в обласному конкурсі авторів віршованої поезії «Поетичний вернісаж», І місце у Всеукраїнському літературному фестивалі-конкурсі «Слово Нації».

Учні Семенівського ліцею № 2 уславили нашу громаду інтелектуальними здобутками й творчими талантами в образотворчому та декоративно-прикладному мистецтві, у вокальних та літературних конкурсах:

Артур Хамітов, учень 10 класу, – ІІІ місце в обласній інтернет-олімпіаді з програмування;

Денис Назаренко, учень 9 класу, – ІІІ місце в обласному чемпіонаті з інформаційних технологій;

Анжеліка Михайлюк, учениця 10, – ІІІ місце у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з трудового навчання, І місце у другому Всеукраїнському конкурсі мистецтв «Новорічні дива»;

Анна Неволя, учениця 9 класу, – ІІІ місце у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з української мови та літератури;

Софія Крижня, учениця 3 класу, – І місце у третьому Міжнародному конкурсі образотворчого мистецтва «Квітуча фантазія», І місце у Всеукраїнському конкурсі дитячої творчості «Мій домашній улюбленець», І місце у Всеукраїнському конкурсі обласного етапу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей»;

Наталія Чайка, учениця 4 класу, – ІІ місце у третьому Міжнародному конкурсі образотворчого мистецтва «Квітуча фантазія», І місце у Всеукраїнському конкурсі дитячої творчості «Мій домашній улюбленець», ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі дитячо-юнацької творчості «Чарівний світ українського мистецтва»;

Анастасія Жмінько, учениця 2 класу, – ІІІ місце у третьому Міжнародному конкурсі образотворчого мистецтва «Квітуча фантазія», І місце у Всеукраїнському конкурсі дитячої творчості «Мій домашній улюбленець»;

Катерина Безпалько, учениця 7 класу, – І місце у третьому Міжнародному конкурсі образотворчого мистецтва «Квітуча фантазія», І місце в одинадцятому Всеукраїнському конкурсі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Етюдний вернісаж», І місце у Всеукраїнському конкурсі дитячої творчості «Мій домашній улюбленець», ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі дитячо-юнацької творчості «Чарівний світ українського мистецтва», І місце у Всеукраїнському конкурсі дитячо-юнацької творчості «Новий рік – рік перемоги»;

Сергій Зеленець, учень 7 класу, – ІІ місце у третьому Міжнародному конкурсі образотворчого мистецтва «Квітуча фантазія», І місце в одинадцятому Всеукраїнському конкурсі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Етюдний вернісаж», І місце в обласному конкурсі-пленері «Чорнобривці із рідного краю», І місце в обласному конкурсі «Майбутнє планети в наших руках»;

Адель Орел, учениця 6 класу, – ІІІ місце у третьому Міжнародному конкурсі образотворчого мистецтва «Квітуча фантазія», два І місця у Всеукраїнському конкурсі дитячої творчості «Мій домашній улюбленець», І місце у Всеукраїнському конкурсі мистецтв «Мрії збуваються», І місце в обласному конкурсі-пленері «Чорнобривці із рідного краю»;

Дар’я Телешун, учениця 11 класу, – І місце у третьому Міжнародному конкурсі образотворчого мистецтва «Квітуча фантазія»;

Вікторія Зеленець, учениця 2 класу, – ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі дитячої творчості «Мій домашній улюбленець», ІІІ місце в обласному конкурсі-пленері «Чорнобривці із рідного краю»;

Єва Телешун, учениця 3 класу, – І місце у Всеукраїнському конкурсі дитячої творчості «Мій домашній улюбленець»;

Софія Кузніченко, учениця 11 класу, – І місце у Всеукраїнському конкурсі дитячої творчості «Мій домашній улюбленець»;

Ангеліна Корнієнко, учениця 11 класу, – ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі дитячої творчості «Мій домашній улюбленець»;

Ілона Проценко, учениця 11 класу, – І місце у Всеукраїнському конкурсі дитячої творчості «Мій домашній улюбленець»;

Ярослава Шудря, учениця 9 класу, – І місце у Всеукраїнському конкурсі дитячої творчості «Мій домашній улюбленець», ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі мистецтв «Золота зірка»;

Сніжана Львова, учениця 6 класу, – ІІ місце в обласному конкурсі-пленері «Чорнобривці із рідного краю», ІІ місце у Всеукраїнському екологічному фестивалі «Лель», І місце в шостому Міжнародному вокально-хоровому конкурсі «Vokal-Art», І місце у Всеукраїнському Багатожанровому двотуровому конкурсі «Ліга талантів», ІІ місце в ІІ обласному етапі художньої самодіяльності «Веселка»;

Вікторія Гладун, учениця 6 класу, – ІІІ місце в обласному конкурсі-пленері «Чорнобривці із рідного краю»;

Назар Терещенко, учень 2 класу, – ІІІ місце в обласному конкурсі-пленері «Чорнобривці із рідного краю»;

Уляна Болдирєва, учениця 7 класу, – ІІІ місце в обласному конкурсі-пленері «Чорнобривці із рідного краю»;

Гліб Яковлєв, учень 6 класу, – ІІІ місце в обласному конкурсі-пленері «Чорнобривці із рідного краю»;

Світлана Дем’яненко, учениця 7 класу, – ІІІ місце в обласному конкурсі-пленері «Чорнобривці із рідного краю»;

Владислава Городецька, учениця 11 класу, – ІІІ місце в обласному конкурсі читців «Тарасовими шляхами»;

Софія Фйолик, учениця 6 класу, – І місце в Міжнародному конкурсі «Вільнюсу 700 років»;

Владислава Міщан, учениця 11 класу, – І місце в другому Всеукраїнському конкурсі мистецтв «Новорічні дива».

Впевненість і душа, підтримка й сила обдарованої молоді – наші педагоги. Вони співавтори успіху своїх учнів: Бабарика Валентина Геннадіївна, Вольська Лариса Володимирівна, Власенко Клавдія Іванівна, Гаврись Світлана Михайлівна, Гетьман Олександр Васильович, Дунай Олена Миколаївна, Забара Микола Петрович, Задорожна Тетяна Іванівна, Заложчик Зоя Володимирівна, Заяць Микола Петрович, Коверя Жанна Анатоліївна, Кузуб Людмила Анатоліївна, Кузуб Юрій Анатолійович, Кульчій Юлія Дмитрівна, Марчук Віта Владиславівна, Пащенко Тетяна Петрівна, Романенко Жанна Олександрівна, Солод Геннадій Васильович, Скрипніченко Лариса Григорівна, Харченко Інна Юріївна, Редун Лілія Григорівна, Юрченко Олена Миколаївна, Штокаленко Лариса Миколаївна, Лугова Лілія Іванівна, Федорів Оксана Анатоліївна.

Своїми яскравими виступами присутніх радували танцювальний колектив «Криворудські барви», вихованці Комунального закладу позашкільної освіти «Семенівський Будинок дитячої та юнацької творчості» (керівник Тетяна Моргун), вокально-інструментальний ансамбль «Ровесник» Криворудського ліцею (керівник Геннадій Солод), учениця Семенівського ліцею № 1 ім. М. М. Хорунжого Марія Баранова (керівник Володимир Чернецький), учениця Семенівського ліцею № 2 Сніжана Львова (керівник Віта Марчук), учень Семенівського ліцею № 1 ім. М. М. Хорунжого Денис Підгорний (керівник Зоя Заложчик).

Благодійну ярмарку організували керівники й вихованці Будинку дитячої та юнацької творчості Тетяна Пащенко (гурток бісероплетіння), Тетяна Задорожна (гурток образотворчого мистецтва), Лілія Лугова (гурток декоративно-прикладного мистецтва), Наталія Вайло (гурток декоративно-прикладного мистецтва), Оксана Куцовол (гурток декоративно-прикладного мистецтва), Валентина Бабарика (гурток еколого-натуралістичного напрямку «Юні друзі природи»). Вироби створювали Оля Фроленкова, Анна Климкович, Анна Тригуб, Яна Кобеняк, Валерія Рижих, Поліна Єреміївська, Кіра Плахотна, Данило Івахно, Єлизавета Ремесник, Вероніка Чмутова, Вероніка Руденко, Поліна Варнавська.

Фотозона створена творчим дуетом Лілії Лугової та Тетяни Задорожної. Музичний супровід забезпечили методист центрального Будинку культури Олександр Новобранець та звукорежисер центрального Будинку культури Роман Вовк. Костюми для ведучих пошила Лілія Лугова. Допомога й фінансова підтримка – Семенівська селищна рада, відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту. Ведучі – Олександра Карабаза, Олександр Ващенко, Лілія Лугова. Автор сценарію – завідувачка відділу з освітньої діяльності МАН Оксана Федорів.

Михайло ПОГРІБНИЙ