Семенівська громада попрощалася з Русланом Чорним

Середа, 31 травня, стала ще одним скорботним днем для всіх жителів Семенівської громади, адже вони попрощалися з воїном-Героєм – Русланом Чорним.

Руслан Чорний народився 16 квітня 1990 р. у с-щі Семенівка. У 2007 р. він закінчив Семенівський НВК № 1 імені М. М. Хорунжого. Потім навчався у Київському архітектурному училищі. 2011 році Руслан був призваний до лав ЗСУ. Службу проходив у навчальному центрі «Десна». Після початку військових дій на Сході у 2014 р. нашого земляка було мобілізовано до сил супротиву в рамках антитерористичної операції. Тоді бойовий шлях Руслана тривав до березня 2015 р.

І знову з перших днів війни Руслана Чорного мобілізовано. Він пішов захищати рідну землю. Проте через кілька місяців рідні втратили з ним зв’язок. Для них життя зупинилося, щодня серце стискалось від невідомості, проте до останнього не втрачали надії і вірили…

Однак дива не сталося… Наш земляк, старший солдат, радіотелефоніст відділення артилерійської розвідки загинув 18 квітня 2022 року в районі населеного пункту Дібрівне Барвінківського району Харківської області у ході виконання бойового завдання.

Обірвалося ще одне молоде життя… Невимовна та найболючіша втрата для родини. Країна втратила мужнього і відданого Захисника. Йому було 32 роки. Військового поховали у місті Дніпро як невідомого. Згодом його тіло ідентифікували. Перепоховання і прощання із Героєм відбулося лише сьогодні у рідному селищі Руслана, на яке зібрались сотні жителів громади. Прощання було велелюдним. Траурна процесія рухалась через живий коридор стоячих на колінах односельців, знайомих Героя, жителів громади, які прийшли віддати останню данину пошани захиснику.