Чемпіонат Полтавщини. Результати 17-18 червня

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Результати матчів чемпіонату Полтавської області з футболу, що відбулися минулого тижня, 17 та 18 червня.

Вища ліга

  • «Стандарт» – «Дружба»: 4:0

  • «Інваспорт» – «Великі Сорочинці»: 0:5
  • «ДЮФШ «Ворскла» – «Рокита»: 2:4
ВИЩА ЛІГА І В Н П М О
1 «Стандарт» (Нові Санжари) 7 5 2 0 20-3 17
2 «Рокита» (Рокита) 8 5 2 1 18-11 17
3 «ТГ «Великі Сорочинці» (Великі Сорочинці) 7 4 3 0 19-6 15
4 «Олімпія» (Савинці) 4 3 1 0 11-3 10
5 «Дружба» (Очеретувате) 7 2 1 4 10-14 7
6 «Лубни» (Лубни) 7 1 3 3 7-13 6
7 «Інваспорт» (Полтава) 8 1 2 5 8-16 5
8 ДЮФШ «Ворскла» (Полтава) 8 0 0 8 46-33 0

Перша ліга, група «А»

  • «Карлівка» – «Лідер» (Кобеляки): 11:2
  • «ДЮСШ «Молодь» (Полтава) – «КСК» (Карлівка): 0:5
  • «Решетилівка» – «Опішня»: 0:1
  • «Аврора» – «ДЮСШ ім. І. Горпинка»: 6:3
ПЕРША ЛІГА. ГРУПА «А» І В Н П М О
1 «Карлівка» (Карлівка) 6 6 0 0 36-8 18
2 «Опішня» (Опішня) 6 5 0 1 18-6 15
3 «КСК» (Карлівка) 6 4 0 2 26-8 12
4 «Аврора» (Полтава) 6 4 0 2 19-8 12
5 «Решетилівка» (Решетилівка) 6 3 0 3 13-8 9
6 «Лідер» (Кобеляки) 6 1 0 5 6-31 3
7 «ДЮСШ ім. І. Горпинка (Полтава) 6 1 0 5 11-43 3
8 «ДЮСШ «Молодь» (Полтава) 6 0 0 6 3-22 0

Перша ліга, група «Б»

  • «Сенча» – «Комишня»: 3:2
  • «Локомотив» (Гребінка) – «Аграрій» (Гадяч): 1:1
  • «Харчовик» (Заводське) – «Сула» (Засулля): 5:1
  • «Пирятин» – «Миргород»: 3:2
ПЕРША ЛІГА. ГРУПА «Б» І В Н П М О
1 «Пирятин» (Пирятин) 6 5 1 0 12-7 16
2 «Миргород» (Миргород) 6 5 0 1 20-10 15
3 «Харчовик» (Заводське) 6 3 1 2 17-10 10
4 «Сула» (Засулля) 6 2 1 3 12-15 7
5 «Локомотив» (Гребінка) 6 1 3 2 8-8 6
6 «Комишня» (Комишня) 6 1 2 3 8-11 5
7 «Сенча» (Сенча) 6 1 2 3 12-21 5
8 «Аграрій» (Гадяч) 6 0 2 4 6-13 2

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