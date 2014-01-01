Чемпіонат Полтавщини. Результати 17-18 червня

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Перегляди: 16
Результати матчів чемпіонату Полтавської області з футболу, що відбулися минулого тижня, 17 та 18 червня.
Вища ліга
- «Стандарт» – «Дружба»: 4:0
- «Інваспорт» – «Великі Сорочинці»: 0:5
- «ДЮФШ «Ворскла» – «Рокита»: 2:4
|ВИЩА ЛІГА
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|«Стандарт» (Нові Санжари)
|7
|5
|2
|0
|20-3
|17
|2
|«Рокита» (Рокита)
|8
|5
|2
|1
|18-11
|17
|3
|«ТГ «Великі Сорочинці» (Великі Сорочинці)
|7
|4
|3
|0
|19-6
|15
|4
|«Олімпія» (Савинці)
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|5
|«Дружба» (Очеретувате)
|7
|2
|1
|4
|10-14
|7
|6
|«Лубни» (Лубни)
|7
|1
|3
|3
|7-13
|6
|7
|«Інваспорт» (Полтава)
|8
|1
|2
|5
|8-16
|5
|8
|ДЮФШ «Ворскла» (Полтава)
|8
|0
|0
|8
|46-33
|0
Перша ліга, група «А»
- «Карлівка» – «Лідер» (Кобеляки): 11:2
- «ДЮСШ «Молодь» (Полтава) – «КСК» (Карлівка): 0:5
- «Решетилівка» – «Опішня»: 0:1
- «Аврора» – «ДЮСШ ім. І. Горпинка»: 6:3
|ПЕРША ЛІГА. ГРУПА «А»
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|«Карлівка» (Карлівка)
|6
|6
|0
|0
|36-8
|18
|2
|«Опішня» (Опішня)
|6
|5
|0
|1
|18-6
|15
|3
|«КСК» (Карлівка)
|6
|4
|0
|2
|26-8
|12
|4
|«Аврора» (Полтава)
|6
|4
|0
|2
|19-8
|12
|5
|«Решетилівка» (Решетилівка)
|6
|3
|0
|3
|13-8
|9
|6
|«Лідер» (Кобеляки)
|6
|1
|0
|5
|6-31
|3
|7
|«ДЮСШ ім. І. Горпинка (Полтава)
|6
|1
|0
|5
|11-43
|3
|8
|«ДЮСШ «Молодь» (Полтава)
|6
|0
|0
|6
|3-22
|0
Перша ліга, група «Б»
- «Сенча» – «Комишня»: 3:2
- «Локомотив» (Гребінка) – «Аграрій» (Гадяч): 1:1
- «Харчовик» (Заводське) – «Сула» (Засулля): 5:1
- «Пирятин» – «Миргород»: 3:2
|ПЕРША ЛІГА. ГРУПА «Б»
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|«Пирятин» (Пирятин)
|6
|5
|1
|0
|12-7
|16
|2
|«Миргород» (Миргород)
|6
|5
|0
|1
|20-10
|15
|3
|«Харчовик» (Заводське)
|6
|3
|1
|2
|17-10
|10
|4
|«Сула» (Засулля)
|6
|2
|1
|3
|12-15
|7
|5
|«Локомотив» (Гребінка)
|6
|1
|3
|2
|8-8
|6
|6
|«Комишня» (Комишня)
|6
|1
|2
|3
|8-11
|5
|7
|«Сенча» (Сенча)
|6
|1
|2
|3
|12-21
|5
|8
|«Аграрій» (Гадяч)
|6
|0
|2
|4
|6-13
|2
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