Чемпіонат Полтавщини. Результати 24-25 червня

Результати матчів чемпіонату Полтавської області з футболу, що відбулися минулого тижня, 24 та 25 червня.

Вища ліга

«ДЮФШ «Ворскла» (Полтава) – «Інваспорт» (Полтава): 0:5

«Лубни» – ДЮФШ «Ворскла» (Полтава): 6:1

«Стандарт» (Нові Санжари) – «Інваспорт» (Полтава): 4:1

ВИЩА ЛІГА І В Н П М О 1 «Стандарт» (Нові Санжари) 8 6 2 0 24-4 20 2 «Рокита» 8 5 2 1 18-11 17 3 «ТГ «Великі Сорочинці» 7 4 3 0 19-6 15 4 «Олімпія» (Савинці) 4 3 1 0 11-3 10 5 «Лубни» 8 2 3 3 13-14 9 6 «Інваспорт» (Полтава) 10 2 2 6 14-20 8 7 «Дружба» (Очеретувате) 7 2 1 4 10-14 7 8 «ДЮФШ «Ворскла» (Полтава) 10 0 0 10 47-44 0

Перша ліга, група «А»

«КСК» (Карлівка) – «Аврора» (Полтава): 2:4

«ДЮСШ ім. І. Горпинка» (Полтава) – «Лідер» (Кобеляки): 7:2

«Решетилівка» – «Карлівка»: 0:2

«ДЮСШ «Молодь» (Полтава) – «Опішня»: 2:4

Перша ліга, група «Б»

«Комишня» – «Миргород»: 0:5

«Аграрій» (Гадяч) – «Сенча»: 2:1

«Пирятин» – «Сула» (Засулля): 4:0

«Локомотив» (Гребінка) – «Харчовик» (Заводське): 1:4

Товариський матч «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – «Дружба» (Очеретувате): 2:1