Полеглого захисника Віктора Данченка нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня

Загиблого в Часовому Яру командира розвідників Віктора Данченка нагородили посмертно. Про це стало відомо з Указу Президента України від 14 червня №331/2023.

Старший солдат Віктор Данченко з Семенівської громади загинув 14 лютого в Часовому Яру на Донеччині під час виконання бойового завдання. Воїн командував першим розвідувальним відділенням військової частини А 3488.

Захисник народився 4 листопада 1983 року, мешкав у селі Очеретувате. Служив в АТО/ООС, боронив Україну під час повномасштабного вторгнення, віддавши за неї життя.