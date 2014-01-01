Чемпіонат Полтавщини. Результати 1/8 фіналу Кубка

1-2 та 8-9 липня відбулися матчі 1/8 фіналу розіграшу Кубка Полтавської області з футболу:
- «Дружба» (Очеретувате) – «ДЮФШ «Ворскла» (Полтава): 6:0
- «Олімпія» (Савинці) – «Великі Сорочинці»: 2:1
- «Стандарт» (Нові Санжари) – «Локомотив» (Гребінка): 10:0
- «Харчовик» (Заводське) – «Миргород»: 0:0
- «Решетилівка» – «Опішня»: 0:0
- «Карлівка» – «Інваспорт» (Полтава): 2:0
- «Лубни» – «Аврора» (Полтава): 0:0
Матчі-відповіді:
- «ДЮФШ «Ворскла» – «Дружба» (Очеретувате): 0:2 (заг. 0:8)
- «Інваспорт» (Полтава) – «Карлівка»: 0:1 (0:3)
- «Аврора» (Полтава) – «Лубни»: 2:0 (2:0)
- «Великі Сорочинці» – «Олімпія» (Савинці): 2:2 (3:4)
- «Локомотив» (Гребінка) – «Стандарт» (Нові Санжари): 0:6 (0:16)
- «Миргород» – «Харчовик» (Заводське): 1:5 (1:5)
- «Опішня» – «Решетилівка»: 4:3, д. ч. (4:3)