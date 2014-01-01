Чемпіонат Полтавщини. Результати 1/8 фіналу Кубка

1-2 та 8-9 липня відбулися матчі 1/8 фіналу розіграшу Кубка Полтавської області з футболу:

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