Чемпіонат Полтавщини. Результати 15-16 липня

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Перегляди: 3
Результати матчів чемпіонату Полтавської області з футболу, що відбулися минулими вихідними, 15 та 16 липня.
Виша ліга
- «Дружба» (Очеретувате) – «Олімпія» (Савинці): 1:3
- «Стандарт» (Нові Санжари) – «Олімпія» (Савинці): 1:3
|ВИЩА ЛІГА
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|«Стандарт» (Нові Санжари)
|9
|6
|2
|1
|25-7
|20
|2
|«Рокита» (Рокита)
|8
|5
|2
|1
|18-11
|17
|3
|«Олімпія» (Савинці)
|6
|5
|1
|0
|17-7
|16
|4
|«ТГ «Великі Сорочинці» (Великі Сорочинці)
|7
|4
|3
|0
|19-6
|15
|5
|«Лубни» (Лубни)
|8
|2
|3
|3
|13-14
|9
|6
|«Інваспорт» (Полтава)
|10
|2
|2
|6
|14-20
|8
|7
|«Дружба» (Очеретувате)
|8
|2
|1
|5
|11-17
|7
|8
|«ДЮФШ «Ворскла» (Полтава)
|10
|0
|0
|10
|47-44
|0
Перша ліга, група «А»
- «ДЮСШ ім. І. Горпинка» – «Опішня»: 0:2
- «Аврора» (Полтава) – «Решетилівка»: 5:4
- «ДЮСШ «Молодь» (Полтава) – «Карлівка»: 0:5
- «КСК» (Карлівка) – «Лідер» (Кобеляки): 10:0
|ПЕРША ЛІГА, ГРУПА «А»
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|«Карлівка» (Карлівка)
|8
|8
|0
|0
|43-8
|24
|2
|«Опішня» (Опішня)
|8
|7
|0
|1
|25-8
|21
|3
|«Аврора» (Полтава)
|8
|6
|0
|2
|28-14
|18
|4
|«КСК» (Карлівка)
|8
|5
|0
|3
|38-12
|15
|5
|«Решетилівка» (Решетилівка)
|8
|3
|0
|5
|17-15
|9
|6
|«ДЮСШ ім. І. Горпинка» (Полтава)
|8
|2
|0
|6
|18-45
|6
|7
|«Лідер» (Кобеляки)
|8
|1
|0
|7
|8-49
|3
|8
|«ДЮСШ «Молодь» (Полтава)
|8
|0
|0
|8
|5-31
|0
Перша ліга, група Б
- «Аграрій» (Гадяч) – «Комишня»: 1:1
- «Сула» (Засулля) – «Миргород»: 4:3
- «Локомотив» (Гребінка) – «Пирятин»: 3:3
- «Сенча» – «Харчовик» (Заводське): 2:3
|ПЕРША ЛІГА, ГРУПА «Б»
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|«Пирятин» (Пирятин)
|8
|6
|2
|0
|19-10
|20
|2
|«Миргород» (Миргород)
|8
|6
|0
|2
|28-14
|18
|3
|«Харчовик» (Заводське)
|8
|5
|1
|2
|24-13
|16
|4
|«Сула» (Засулля)
|8
|3
|1
|4
|16-22
|10
|5
|«Локомотив» (Гребінка)
|8
|1
|4
|3
|12-15
|7
|6
|«Аграрій» (Гадяч)
|8
|1
|3
|4
|9-15
|6
|7
|«Комишня» (Комишня)
|8
|1
|3
|4
|9-17
|6
|8
|«Сенча» (Сенча)
|8
|1
|2
|5
|15-26
|5
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