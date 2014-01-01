Чемпіонат Полтавщини. Результати 15-16 липня

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Результати матчів чемпіонату Полтавської області з футболу, що відбулися минулими вихідними, 15 та 16 липня.

Виша ліга

  • «Дружба» (Очеретувате) – «Олімпія» (Савинці): 1:3

  • «Стандарт» (Нові Санжари) – «Олімпія» (Савинці): 1:3
ВИЩА ЛІГА І В Н П М О
1 «Стандарт» (Нові Санжари) 9 6 2 1 25-7 20
2 «Рокита» (Рокита) 8 5 2 1 18-11 17
3 «Олімпія» (Савинці) 6 5 1 0 17-7 16
4 «ТГ «Великі Сорочинці» (Великі Сорочинці) 7 4 3 0 19-6 15
5 «Лубни» (Лубни) 8 2 3 3 13-14 9
6 «Інваспорт» (Полтава) 10 2 2 6 14-20 8
7 «Дружба» (Очеретувате) 8 2 1 5 11-17 7
8 «ДЮФШ «Ворскла» (Полтава) 10 0 0 10 47-44 0

Перша ліга, група «А»

  • «ДЮСШ ім. І. Горпинка» – «Опішня»: 0:2
  • «Аврора» (Полтава) – «Решетилівка»: 5:4
  • «ДЮСШ «Молодь» (Полтава) – «Карлівка»: 0:5
  • «КСК» (Карлівка) – «Лідер» (Кобеляки): 10:0
ПЕРША ЛІГА, ГРУПА «А» І В Н П М О
1 «Карлівка» (Карлівка) 8 8 0 0 43-8 24
2 «Опішня» (Опішня) 8 7 0 1 25-8 21
3 «Аврора» (Полтава) 8 6 0 2 28-14 18
4 «КСК» (Карлівка) 8 5 0 3 38-12 15
5 «Решетилівка» (Решетилівка) 8 3 0 5 17-15 9
6 «ДЮСШ ім. І. Горпинка» (Полтава) 8 2 0 6 18-45 6
7 «Лідер» (Кобеляки) 8 1 0 7 8-49 3
8 «ДЮСШ «Молодь» (Полтава) 8 0 0 8 5-31 0

Перша ліга, група Б

  • «Аграрій» (Гадяч) – «Комишня»: 1:1
  • «Сула» (Засулля) – «Миргород»: 4:3
  • «Локомотив» (Гребінка) – «Пирятин»: 3:3
  • «Сенча» – «Харчовик» (Заводське): 2:3
ПЕРША ЛІГА, ГРУПА «Б» І В Н П М О
1 «Пирятин» (Пирятин) 8 6 2 0 19-10 20
2 «Миргород» (Миргород) 8 6 0 2 28-14 18
3 «Харчовик» (Заводське) 8 5 1 2 24-13 16
4 «Сула» (Засулля) 8 3 1 4 16-22 10
5 «Локомотив» (Гребінка) 8 1 4 3 12-15 7
6 «Аграрій» (Гадяч) 8 1 3 4 9-15 6
7 «Комишня» (Комишня) 8 1 3 4 9-17 6
8 «Сенча» (Сенча) 8 1 2 5 15-26 5

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