«Кубок Дружби» – ліга юних чемпіонів

15 липня на стадіоні «Колос» с-ща Семенівка відбулися фінальні тури відкритої першості з футболу серед юнацьких команд «Кубок Дружби» місцевого осередку ГО «ВФСТ «Колос» у Семенівській селищній територіальній громаді за підтримки президента ФК «Дружба» (Очеретувате) Сергія Семигреєнка.

Отож, підсумки «Кубка Дружби».

Індивідуальні нагороди. Кращі гравці команд: Максим Твердовський («Глобине-1»), Максим Клименко («Глобине-2»), Олександр Краснощоков («Зірочки), Геннадій Негмадзянов («Оболонь»), Ростислав Штомпель («Хорол»).

Кращий воротар турніру – Матвій Кліщенко («Хорол»), кращий бомбардир – Олександр Лісняк («Глобине-1»), кращий гравець – Денис Підгорний («Зірочки»).

Подяки за активну участь у розвитку футболу та популяризацію дитячого спорту отримали тренери Олександр Богаєвський («Оболонь»), Микола Мальченко («Хорол»), Валерій Чорноус («Глобине-2», «Глобине-1»), Дмитро Пугачов («Зірочки»).

Остаточний розподіл місць: V – «Глобине-2», IV – «Оболонь», ІІІ – «Зірочки» (Семенівка), ІІ – «Хорол», І – «Глобине-1».

Михайло ПОГРІБНИЙ