Чемпіонат Полтавщини. Результати 22-23 липня

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Результати матчів чемпіонату Полтавської області з футболу, що відбулися минулими вихідними, 22 та 23 липня.
Вища ліга
- «Стандарт» (Нові Санжари) – «ДЮФШ «Ворскла»: 5:0
- «Великі Сорочинці» – «Лубни»: 0:1
- «Олімпія» (Савинці) – «Рокита»: 5:1
|ВИЩА ЛІГА
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|«Стандарт» (Нові Санжари)
|10
|7
|2
|1
|30-7
|23
|2
|«Олімпія» (Савинці)
|7
|6
|1
|0
|22-8
|18
|3
|«Рокита» (Рокита)
|9
|5
|2
|2
|19-16
|17
|4
|«ТГ «Великі Сорочинці» (Великі Сорочинці)
|8
|4
|3
|1
|19-7
|15
|5
|«Лубни» (Лубни)
|9
|3
|3
|3
|14-14
|12
|6
|«Інваспорт» (Полтава)
|10
|2
|2
|6
|14-20
|8
|7
|«Дружба» (Очеретувате)
|8
|2
|1
|5
|11-17
|7
|8
|«ДЮФШ «Ворскла» (Полтава)
|11
|0
|0
|11
|47-49
|0
Перша ліга, група «А»
- «ДЮСШ «Молодь» – «Лідер»: 0:1
- «ДЮСШ ім. І. Горпинка» – «Карлівка»: 0:6
- «Аврора» (Полтава) – «Опішня»: 1:0
- «КСК» (Карлівка) – «Решетилівка»: 4:1
|ГРУПА «А»
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|«Карлівка» (Карлівка)
|9
|9
|0
|0
|49-8
|27
|2
|«Опішня» (Опішня)
|9
|7
|0
|2
|25-9
|21
|3
|«Аврора» (Полтава)
|9
|7
|0
|2
|29-14
|21
|4
|«КСК» (Карлівка)
|9
|6
|0
|3
|42-13
|18
|5
|«Решетилівка» (Решетилівка)
|9
|3
|0
|6
|18-19
|9
|6
|«ДЮСШ ім. І. Горпинка» (Полтава)
|9
|2
|0
|7
|18-51
|6
|7
|«Лідер» (Кобеляки)
|9
|2
|0
|7
|9-49
|6
|8
|«ДЮСШ «Молодь» (Полтава)
|9
|0
|0
|9
|5-32
|0
Перша ліга, група «Б»
- «Харчовик» (Заводське) – «Аграрій» (Гадяч): 7:0
- «Локомотив» (Гребінка) – «Миргород»: 0:3
- «Пирятин» – «Сенча»: 2:1
- «Комишня» – «Сула» (Засулля): 0:5
|ГРУПА «Б»
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|«Пирятин» (Пирятин)
|9
|7
|2
|0
|21-11
|23
|2
|«Миргород» (Миргород)
|9
|7
|0
|2
|31-14
|21
|3
|«Харчовик» (Заводське)
|9
|6
|1
|2
|31-13
|19
|4
|«Сула» (Засулля)
|9
|4
|1
|4
|21-22
|13
|5
|«Локомотив» (Гребінка)
|9
|1
|4
|4
|12-18
|7
|6
|«Аграрій» (Гадяч)
|9
|1
|3
|5
|9-22
|6
|7
|«Комишня» (Комишня)
|9
|1
|3
|5
|9-22
|6
|8
|«Сенча» (Сенча)
|8
|1
|2
|5
|15-26
|5
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