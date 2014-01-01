Шахово-шашковий турнір до дня Конституції України

Ще під час проведення попередніх змагань із шахів і шашок було вирішено провести наступний, благодійний, турнір у День Конституції України, 28 червня, з метою збору коштів для підтримки Збройних сил України.

Ініціатором виступив Іван Васильович Старченко, а спонсором – ТОВ «Агрофірма Дніпроагролан» (директор Олександр Юрійович Ковальов). У ході підготовки до змагань спонсорами було закуплено 10 комплектів шахів і шашок, кубки, медалі і грамоти для нагородження переможців і призерів. Як завжди, не залишилися осторонь наші вірні друзі – за ініціативи головного редактора газети «Вісник Семенівщини» М. М. Погрібного два старі шкільні столики оновили й переобладнали кожен на двоє ігрових полів. До них передано три комплекти шашок.

Хоча раніше ми планували цей турнір лише для дорослих, але не могли відмовити і дітям, які побажали грати. І тут «у гру» включилися наші молоді та активні депутати селищної ради – Михайло Погрібний, який виготовив красиві грамоти саме для діток, і Тетяна Тарапунець, яка не лише привезла на змагання сильну дитячу команду з Кривої Руди і Степанівки, а й призи для всіх юних учасників змагань.

У день змагань гравців привітали заступник селищного голови Юрій Стеценко, провідний спеціаліст відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Лариса Гаркава, директор Семенівського ліцею № 1 імені М. М. Хорунжого Олена Дунай, директор ТОВ «Агрофірма Дніпроагролан» Олександр Ковальов, які відзначили важкі умови, в яких зустрічає наш народ чергову річницю Конституції України, сміливість і відвагу наших воїнів-захисників. Вони щиро дякували всім причетним до організації свята – організаторам, спонсорам, гравцям, уболівальникам, які підтримують ЗСУ для наближення перемоги. Після традиційного фотографування на згадку і жеребкування гра розпочалася, а в цей час О. Ю. Ковальов разом із начальником відділу соціальної роботи Михайлом Пилипенком та головним інженером-землевпорядником Тарасом Зубчуком принесли солодощі для учасників змагань.

Участь у турнірі взяли 26 гравців (шашки – 11 чоловіків і 8 жінок, шахи – 5 чоловіків і 4 жінки, 2 жінки грали і в шахи, і в шашки). Декільком гравцям удалося пройти турнір без поразок, зокрема, переможцю шашкового турніру серед чоловіків, переможцям та срібним призерам і серед чоловіків, і серед жінок. Причому жінкам довелося проводити ще і додаткову гру для виявлення дійсно сильнішої.

Переможцями і призерами змагань стали: шахи (жінки) – І м. Любов Бондар (с. Крива Руда), ІІ м. Оксана Кражан (с-ще Семенівка), ІІІ м. Надія Трембач (с. Крива Руда); шахи (чоловіки) – І м. Василь Гаврись (с-ще Семенівка), ІІ м. Ярослав Отюський (м. Полтава). ІІІ м. Дмитрій Трембач (с. Крива Руда; шашки (жінки) – І м. Ольга Зотєєва (с-ще Семенівка), ІІ м. Любов Бондар (с. Крива Руда), ІІІ м. Марія Божко (с-ще Семенівка); шашки (чоловіки) – І м. Олександр Костяний (с. Поділ-Біляки), ІІ м. Іван Кущенко (с. Великі Липняги), ІІІ м. Микола Бабій (с-ще Семенівка).

Серед дітей переможцями і призерами стали: шашки (дівчатка) – І м. Лілія Бігорі, ІІ м. Анастасія Ковнір, ІІІ м. Марія Баранова (усі – с-ще Семенівка); шашки (хлопчики) – І м. Богдан Вигівський (с-ще Семенівка), ІІ м. Ігнат Бушев, ІІІ м. Марк Бушев (обидва – с. Крива Руда); шахи (хлопчики) – І м. Ярослав Отюський (м. Полтава), ІІ м. Дмитрій Трембач (с. Крива Руда, ІІІ м. Дем’ян Кражан (с-ще Семенівка); шахи (дівчатка) – І м. Надія Трембач (с. Крива Руда).

Як бачимо, проблемою є те, що мало проводиться змагань із шахів і шашок, зокрема, в рамках спартакіад у межах громади. Не вірю, що немає талановитих діток в інших селах. Просто ми їх не знаємо і не розвиваємо їхні ігрові здібності.

Нагороди вручали керівники ТОВ «Агрофірма Дніпроагролан» Олександр Юрійович Ковальов і Михайло Григорович Пилипенко. Велика вдячність Оксані Петрівні Кражан, Тарасу Вікторовичу Зубчуку, Тетяні Григорівні Тарапунець, завдяки інформації і фото яких в інтернеті люди дізнаються про змагання. У ході проведення змагань було зібрано 5000 грн для наших воїнів, які вручені представнику волонтерської групи Володимира Самікова – Вадиму Микитченку.

20 липня відзначатиметься Міжнародний день шахів, 20 серпня – Всесвітній день шашок. Логічним було б проведення змагань до цих дат із залученням більшої кількості гравців, і це залежить від нас усіх.

Дякую всім, хто допоміг в організації і проведенні шахово-шашкового турніру, фінансово і морально підтримав, кого можу назвати друзями, колегами, партнерами і суперниками (на шашковому полі).

Миру всім нам, здоров’я, щастя й нових перемог та здобутків!

Іван СТАРЧЕНКО, суддя змагань