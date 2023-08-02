Формування бюджету Семенівської громади: готуємо сани влітку

Цієї середи, 2 серпня, у Семенівській селищній раді відбулося робоче засідання постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів, податків, майна та соціально-економічного розвитку під головуванням Валерія Книша та за участі членів комісії Олега Плужника та Олександра Суркова.

Також до обговорення приєдналися депутати Роман Мидловець, Інна Календарь і Михайло Погрібний. Як наголосив голова бюджетної комісії, для депутатського корпусу та апарату селищної ради настав відповідальний період – процес формування бюджету на наступний рік. «Бюджет прийматиметься у складний час, тому формувати його потрібно виважено», – акцентував увагу присутніх Валерій Євгенович.

Перш за все, В. Є. Книш озвучив першочергові видатки, що фінансуватимуться з бюджету Семенівської громади:

підтримка Збройних сил України та всіх захисників України, національна безпека й оборона, здійснення заходів правового режиму воєнного стану;

ліквідація наслідків збройної агресії, проведення відновлювальних робіт на об’єктах інфраструктури громади;

заклади охорони здоров’я, що надають медичні та реабілітаційні послуги особам, постраждалим внаслідок збройної агресії;

об’єкти критичної інфраструктури, підготовка до опалювального сезону, підготовка об’єктів укриття, підготовка об’єктів освітніх закладів до навчального року;

забезпечення соціальними послугами мешканців громади та внутрішньо переміщених осіб;

завершення вже розпочатих інфраструктурних об’єктів, з метою уникнення руйнувань та запобігання виникнення критичної ситуації, виконання зобов’язань перед підрядниками за виконані роботи, надані послуги, поставлені товари;

інші видатки для забезпечення життєдіяльності селища.

Щодо конкретних дій, то тут головою постійної бюджетної комісії розроблено та узгоджено із селищним головою Людмилою Милашевич план бюджетної підтримки соціальної сфери Семенівської громади. Він включатиме в себе розширення послуг терцентру (відновлення роботи стоматолога, фізіотерапевта, реабілітолога), надання допомог пораненим військовослужбовцям, відшкодування вартості пам’ятника родичам загиблих воїнам, створення мобільної Алеї слави Героїв війни, а також наближення послуг комунального підприємства до мешканців сіл.

Серед найбільших «підводних каменів», що чекають на майбутній і так нелегкий процес формування головного кошторису громади – відсутність основної фінансової підтримки з боку держави. Як ми повідомляли раніше, Уряд уже двічі врізав освітню субвенцію і кожного разу обсяги зменшення ставали більшими. Чергове зменшення дотації, з якої фінансується оплата праці вчителів, відбулося нещодавно і як, наслідок, – колосальна «діра» в семенівському бюджеті – майже 6 мільйонів гривень. Покриватимуть цей дефіцит за рахунок місцевих коштів. Наразі щонайменше 50 % видатків йдуть саме на освітню галузь, хоча вона й охоплює не більше 15 % населення нашої громади.

Така ж сама невизначеність і у сфері охорони здоров’я – процес медичної реформи запущений, але яка доля лікарень на сьогодні невідомо.