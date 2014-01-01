Чемпіонат Полтавщини. Результати 5-6 серпня

Результати матчів чемпіонату Полтавської області з футболу, що відбулися минулими вихідними, 5 та 6 серпня.

«Дружба» (Очеретувате) – «Інваспорт» (Полтава): 2:1

«Лубни» – «Стандарт» (Нові Санжари): 0:2

«Великі Сорочинці» – «Олімпія» (Савинці): 0:5

ВИЩА ЛІГА І В Н П М О 1 «Стандарт» (Нові Санжари) 11 8 2 1 32-7 26 2 «Олімпія» (Савинці) 9 8 1 0 34-6 25 3 «Рокита» (Рокита) 9 5 2 2 19-16 17 4 «ТГ «Великі Сорочинці» (Великі Сорочинці) 9 4 3 2 19-12 15 5 «Лубни» (Лубни) 10 3 3 4 14-16 12 6 «Дружба» (Очеретувате) 9 3 1 5 13-18 10 7 «Інваспорт» (Полтава) 11 2 2 7 15-22 8 8 «ДЮФШ «Ворскла» (Полтава) 11 0 0 11 47-49 0

Перша ліга, група «А»

«Аврора» (Полтава) – «Лідер» (Кобеляки): 27:1

«ДЮСШ ім. І. Горпинка» (Полтава) – «КСК» (Карлівка): 1:3

«Карлівка» – «Опішня»: 1:1

«ДЮСШ «Молодь» (Полтава) – «Решетилівка»: 1:3

ГРУПА «А» І В Н П М О 1 «Карлівка» (Карлівка) 10 9 1 0 50-9 28 2 «Аврора» (Полтава) 10 8 0 2 56-15 24 3 «Опішня» (Опішня) 10 7 1 2 26-10 22 4 «КСК» (Карлівка) 10 7 0 3 45-14 21 5 «Решетилівка» (Решетилівка) 10 4 0 6 21-20 9 6 ДЮСШ ім. І. Горпинка (Полтава) 10 2 0 8 19-54 6 7 «Лідер» (Кобеляки) 10 2 0 8 10-76 6 8 «ДЮСШ «Молодь» (Полтава) 10 0 0 10 6-35 0

Перша ліга, група «Б»

«Харчовик» (Заводське) – «Комишня»: +:-

«Сула» (Засулля) – «Локомотив» (Гребінка): 2:0

«Аграрій» (Гадяч) – «Пирятин»: 1:2

«Сенча» – «Миргород»: 0:8