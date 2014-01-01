Чемпіонат Полтавщини. Результати 12-13 серпня

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Перегляди: 6
Результати матчів чемпіонату Полтавської області з футболу, що відбулися минулими вихідними, 12 та 13 серпня.
Вища ліга
- «ДЮФШ «Ворскла» (Полтава) – «Дружба» (Очеретувате): 1:4
- «Рокита» – «Великі Сорочинці»: 2:0
- «Лубни» – «Інваспорт» (Полтава): 0:7
- «Олімпія» (Савинці) – «Стандарт» (Нові Санжари): 2:1
|ВИЩА ЛІГА
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|«Олімпія» (Савинці)
|10
|9
|1
|0
|36-7
|28
|2
|«Стандарт» (Нові Санжари)
|12
|8
|2
|2
|33-9
|26
|3
|«Рокита» (Рокита)
|10
|6
|2
|2
|21-16
|20
|4
|«ТГ «Великі Сорочинці» (Великі Сорочинці)
|10
|4
|3
|3
|19-14
|15
|5
|«Дружба» (Очеретувате)
|10
|4
|1
|5
|17-19
|13
|6
|«Лубни» (Лубни)
|11
|3
|3
|5
|14-23
|12
|7
|«Інваспорт» (Полтава)
|12
|3
|2
|7
|22-22
|11
|8
|«ДЮФШ «Ворскла» (Полтава)
|13
|0
|0
|13
|8-60
|0
Перша ліга, група «А»
- «ДЮСШ ім. І. Горпинка» (Полтава) – «ДЮСШ «Молодь» (Полтава): 4:0
- «Аврора» (Полтава) – «Карлівка»: 1:3
- «Решетилівка» – «Лідер» (Кобеляки): 10:0
- «Опішня» – «КСК» (Карлівка): 1:1
|ПЕРША ЛІГА. ГРУПА «А»
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|«Карлівка» (Карлівка)
|11
|10
|1
|0
|53-10
|31
|2
|«Аврора» (Полтава)
|11
|8
|0
|3
|57-18
|24
|3
|«Опішня» (Опішня)
|11
|7
|2
|2
|27-11
|23
|4
|«КСК» (Карлівка)
|11
|7
|1
|3
|46-15
|22
|5
|«Решетилівка» (Решетилівка)
|11
|5
|0
|6
|31-20
|12
|6
|«ДЮСШ ім. І. Горпинка» (Полтава)
|11
|3
|0
|8
|23-54
|9
|7
|«Лідер» (Кобеляки)
|11
|2
|0
|9
|10-86
|6
|8
|«ДЮСШ «Молодь» (Полтава)
|11
|0
|0
|11
|6-39
|0
Перша ліга, група «Б»
- «Пирятин» – «Харчовик» (Заводське): 4:2
- «Миргород» – «Аграрій» (Гадяч): 5:2
- «Сенча» – «Сула» (Засулля): 0:0
- «Комишня» – «Локомотив» (Гребінка): 4:1
|ПЕРША ЛІГА. ГРУПА «Б»
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|«Пирятин» (Пирятин)
|11
|9
|2
|0
|27-14
|29
|2
|«Миргород» (Миргород)
|11
|9
|0
|2
|44-16
|27
|3
|«Харчовик» (Заводське)
|11
|7
|1
|3
|33-17
|22
|4
|«Сула» (Засулля)
|11
|5
|2
|4
|23-22
|17
|5
|«Комишня» (Комишня)
|11
|2
|3
|6
|13-23
|9
|6
|«Локомотив» (Гребінка)
|11
|1
|4
|6
|13-24
|7
|7
|«Аграрій» (Гадяч)
|11
|1
|3
|7
|12-29
|6
|8
|«Сенча» (Сенча)
|11
|1
|3
|7
|16-36
|6
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