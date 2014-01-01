Чемпіонат Полтавщини. Результати 12-13 серпня

Результати матчів чемпіонату Полтавської області з футболу, що відбулися минулими вихідними, 12 та 13 серпня.

Вища ліга

«ДЮФШ «Ворскла» (Полтава) – «Дружба» (Очеретувате): 1:4

«Рокита» – «Великі Сорочинці»: 2:0

«Лубни» – «Інваспорт» (Полтава): 0:7

«Олімпія» (Савинці) – «Стандарт» (Нові Санжари): 2:1

ВИЩА ЛІГА І В Н П М О 1 «Олімпія» (Савинці) 10 9 1 0 36-7 28 2 «Стандарт» (Нові Санжари) 12 8 2 2 33-9 26 3 «Рокита» (Рокита) 10 6 2 2 21-16 20 4 «ТГ «Великі Сорочинці» (Великі Сорочинці) 10 4 3 3 19-14 15 5 «Дружба» (Очеретувате) 10 4 1 5 17-19 13 6 «Лубни» (Лубни) 11 3 3 5 14-23 12 7 «Інваспорт» (Полтава) 12 3 2 7 22-22 11 8 «ДЮФШ «Ворскла» (Полтава) 13 0 0 13 8-60 0

Перша ліга, група «А»

«ДЮСШ ім. І. Горпинка» (Полтава) – «ДЮСШ «Молодь» (Полтава): 4:0

«Аврора» (Полтава) – «Карлівка»: 1:3

«Решетилівка» – «Лідер» (Кобеляки): 10:0

«Опішня» – «КСК» (Карлівка): 1:1

ПЕРША ЛІГА. ГРУПА «А» І В Н П М О 1 «Карлівка» (Карлівка) 11 10 1 0 53-10 31 2 «Аврора» (Полтава) 11 8 0 3 57-18 24 3 «Опішня» (Опішня) 11 7 2 2 27-11 23 4 «КСК» (Карлівка) 11 7 1 3 46-15 22 5 «Решетилівка» (Решетилівка) 11 5 0 6 31-20 12 6 «ДЮСШ ім. І. Горпинка» (Полтава) 11 3 0 8 23-54 9 7 «Лідер» (Кобеляки) 11 2 0 9 10-86 6 8 «ДЮСШ «Молодь» (Полтава) 11 0 0 11 6-39 0

Перша ліга, група «Б»

«Пирятин» – «Харчовик» (Заводське): 4:2

«Миргород» – «Аграрій» (Гадяч): 5:2

«Сенча» – «Сула» (Засулля): 0:0

«Комишня» – «Локомотив» (Гребінка): 4:1