Герой-захисник із Горошиного вийшов на небесну позицію

Пекучий біль і гіркий смуток чорним крилом торкнувся Оболонської громади. 7 серпня стало відомо про смерть земляка-захисника, Героя Юрія Лукаша.

Народився Юрій Анатолійович 14 березня 1984 року у с. Чапаївка Диканського району Полтавської області в багатодітній родині. Невдовзі його сім’я переїхала до с. Горошине. Після закінчення Горошинської школи Юрій був призваний до лав Збройних сил України, де проходив службу в прикордонних військах. Закінчивши службу, влаштувався працювати в с. Погреби Кременчуцького району. Там він одружився. У молодій сім’ї народилася донечка Настя. Через деякий час Юрій повертається в с. Горошине, де проживав із матір’ю, сестрами та племінниками.

Отримавши повістку в березні 2022 року, без вагань став на захист рідної країни. Був сапером. За добросовісне виконання своїх службових обов‘язків був відзначений нагородою «Золотий хрест».

Траурний мітинг відбувся 9 серпня на кладовищі у с. Горошине. Земляки вшанували пам’ять Захисника «живим коридором».