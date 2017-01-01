Селищна рада судиться з Веселоподільським бурякорадгоспом про повернення земель у комунальну власність

Полтавською обласною прокуратурою заявлено позов в інтересах держави в особі Семенівської селищної ради до одного з товариств про витребування з його незаконного володіння у власність територіальної громади земельних ділянок загальною площею понад 12 га та скасування державної реєстрації права власності на землю.

Наразі Господарський суд Полтавської області відкрив провадження у справі.

Підставою для звернення до суду стало оформлення державним реєстратором права приватної власності на землю за товариством у незаконний спосіб, оскільки подані ним документи не відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та без відповідного рішення органу місцевого самоврядування.

Таким чином, обласною прокуратурою вжито заходів до захисту інтересів територіальної громади та повернення у комунальну власність трьох земельних ділянок, якими протиправно заволоділо господарське товариство.

За інформацією Полтавської обласної прокуратури