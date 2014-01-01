У рамках престуру кременчуцькі журналісти відвідали медові потужності Семенівської громади

Представники ряду провідних видань та телерадіокомпаній Кременчуцького району днями відвідали Семенівську громаду.

Найбільше журналістів зацікавила діяльність приватного сільгосппідприємства «Дружба» (керівник Максим Семигреєнко). У ході престуру вони побували на угіддях ПСП «Дружба» в Очеретуватому, заводі з переробки меду в Семенівці, а також на матковивідній пасіці у Біляках.

Дізнавалася четверта влада району й про роботу Асоціації «Кластер «Меди Межиріччя», її діяльність та лінійку продукції.

Пресслужба Асоціації «Кластер «Меди Межиріччя»