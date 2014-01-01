Суд призначив голові Щербанівської громади 2 роки позбавлення волі — обвинувачений Ігор Процик подаватиме апеляцію

Суд першої інстанції визнав винним голову Щербанівської громади Ігоря Процика у службовій недбалості. Голова подаватиме апеляцію та до кінцевого рішення суду буде ходити на роботу.

27 червня відбулося засідання Полтавського районного суду під головуванням судді Оксани Гальченко. Суд розглянув матеріали кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 367 КК України (службове недбальство) стосовно голови Щербанівської громади Ігоря Процика.

Підозра стосується кримінального провадження щодо будівництва басейну у Розсошенцях, яке тривало чотири роки та коштувало близько 57 млн грн.

В ході досудового розслідування, була проведена економічна експертиза, яка виявила перевитрату у 2,4 млн грн в одному з договорів вартістю 37 млн грн. У цю суму увійшло обладнання для басейну та інші матеріальні цінності, які, нібито, не були поставлені, але були оплачені. До сьогоднішнього судового засідання Ігорю Процику не обирали міри запобіжного заходу.

Вислухавши думки сторін судового процесу, суд постановив визнати Ігоря Процика винним у висунутому йому обвинуваченні та призначити покарання у вигляді 2 років позбавлення волі зі стягненням 2,4 млн грн відшкодувань на користь бюджету громади та штрафу майже 12 тис. грн у дохід держави. Окрім цього Ігор Процик буде позбавлений права обіймати керівні посади у разі набрання вироку законної сили.

Ігор Процик надав «Полтавщині» свій коментар після оголошення йому вироку:

— Я трохи на емоціях, але басейн збудований, ви його особисто бачили, а те, що підрядники щось не доробили, то це мав би контролювати техконтроль, а не особисто голова ради. Головна тут складова — політична. З першого дня моєї роботи на посаді мене хотіли прибрати — «перетряхували» виконком, звільняли заступників. Потім пішли іншим шляхом.

Хочу сказати, що згідно зі ст. 62 Конституції громадянина не можна вважати винним до набуття рішенням суду законної сили. Тому я буду подавати на апеляцію, і навіть готовий дійти до касації, бо винним себе не вважаю, але прокуратура та суд першої інстанції мають іншу думку. Також до рішення суду я буду ходити на роботу і повноцінно виконувати свої службові обов’язки.

Нагадаємо, будівництво басейну у Розсошенцях розпочало у 2017 році ТОВ «БК «Центр-Буд» з очікуваною вартістю у 35 млн грн, а завершило — ТОВ «СВ-Білдінг» з фінальною вартістю у 56,3 млн грн. Обидва підприємства були пов’язані між собою.

Поки будувався басейн, керівник «БК «Центр-Буд» Сергій Штрікуль встиг отримати підозру у розкраданні 5,3 млн грн на іншому об’єкті — реконструкції термінала аеропорту «Полтава». Ця справа досі розглядається у суді.

Інтернет-видання «Полтавщина»