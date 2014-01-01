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Какой насос лучше вихревой или центробежный для полива

В системах полива успешно применяются как вихревые, так и центробежные насосы. На выбор нужного варианта влияют конкретные условия. Чтобы принять верное решение, стоит изучить те состояния, в которых каждое устройство проявляет себя наилучшим образом. Условия касаются качества воды, протяжённости поливочной магистрали, количества необходимой воды в единицу времени. Для детального понимания преимуществ нам стоит заглянуть внутрь и понять, как это работает.

Вихревой насос - это аппарат, который работает, основываясь на чудодейственных свойствах вихревых потоков, образующихся в насосной камере. То есть при вращении вихревого колеса, которое представляет собой диск с расположенными на его периферии лопатками, создаются вихри между ними. Данные вихри разгоняют частицы жидкости. Движение потока в насосной камере условно разделяется на окружное, которое совпадает с направлением вращения рабочего колеса, и движение от центра вихря между лопатками колеса к периметру насосной камеры. Несмотря на то, что вода в периферийном канале движется медленно, она интенсивно ускоряется вихрями жидкости, образующимися между лопаток колеса. За счёт этого взаимодействия потоков удаётся выдавать большой напор и успешно противостоять случайному попаданию воздуха в систему, что вдобавок делает такой насос самовсасывающим.

Центробежный насос тоже обладает рабочим колесом с размещёнными на его плоскости дугообразными лопастями, направленными от центра оси вращения к периферии. Вращаясь в жидкости, оно лопастями отбрасывает её либо к стенкам улиткообразной камеры, либо к косым направляющим потока, элементам внутреннего диффузора. Таким образом, в центре оси вращения центробежного колеса образуется область пониженного давления. Далее вода из всасывающего патрубка, стремясь выровнять давление, устремляется в насосную камеру, а затем по касательной подаётся наружу.

Конструкции центробежных насосов довольно часто модернизируются за счёт наличия нескольких центробежных колёс c диффузорами на оси, наличия трубки Вентури и увеличенного объёма насосной камеры, что также делает его самовсасывающим. Что в конечном итоге сказывается на росте потребляемой мощности электродвигателя. При этом решается задача преимуществ вихревых насосов по отношению к центробежным в плане интенсивности напора, в плане кавитации и попадания воздушной пробки в камеру насоса. Добавим к этому относительно вихревого насоса, низкую чувствительность к примесям в воде. Ведь вихревые, в свою очередь, имеют довольно тонкую подгонку рабочего колеса к корпусу насоса, соответственно, не любят засорённости воды. Это важно учитывать, ведь в системе полива часто присутствуют элементы чувствительные к сорности воды, речь о калиброванных форсунках, дождевателях и прочих приспособлениях.

Трудно сказать, какой насос лучше. Центробежный насос – универсальнее, производительнее, а вихревой – экономичнее, но чувствительнее к качеству воды и обладает при этом хорошим напором.