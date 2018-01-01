Червневий випуск щомісячної юридично-просвітницької газети «Правовий вісник» доступний для читачів

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області продовжує випуск щомісячної юридично-просвітницької газети «Правовий вісник» і в червневому випуску видання читайте найбільш актуальні та цікаві події з життя системи БПД області та роз’яснення норм чинного законодавства.

У черговому випуску видання читайте:

- вітання від начальника Полтавської обласної військової державної адміністрації та голови Полтавської обласної ради до Дня Конституції України

- про перспективи розвитку державної служби;

- як проводять правопросвітницьку роботу з дітьми фахівці системи БПД Полтавщини;

- про співпрацю Хорольської міської ради з бюро правової допомоги та забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги для мешканців громади;

- про особливості роботи консультативного центру або регіонального Офісу Омбудсмана з прав людини;

- про впровадження проєкту Барнахус у Полтавській області, у чому він полягає та як буде реалізовуватися в області читайте у червневому випуску газети.

- як система БПД допомагає особам, що постраждали від домашнього насильства, у тому числі і на Полтавщині;

- що таке NCTS, чому нова транзитна система запроваджена в Україні;

- про право дітей на якісну та доступну освіту;

- про особливості офіційного оформлення трудових відносин та соціальний захист найманих працівників;

- які умови перерахунку пенсій громадян, які продовжують працювати;

- який порядок встановлення статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України;

Актуальні роз’яснення правового характеру дізнавайтеся з постійних рубриках видання: сторінка адвокат консультує та консультації «WIKILEGALAID».

У кожному номері видання читачі мають можливість ознайомитися із зразками документів та роботою працівників системи БПД у рубриці «Людина права».

Із випуском щомісячної юридично-просвітницької газети «Правовий вісник» можна ознайомитися тут:

Приємного читання!