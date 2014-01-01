Крило пластикове на причіп з білою смугою Domar

Автомобіль відноситься до технічно складних пристроїв. Ціла низка всіляких вузлів і механізмів є складовими транспортного засобу. Функції деталей та механізмів різні. Хороші знання про них допомагають підтримувати робочий стан автомобіля. Пластикові крила зберігають колеса, кузов, вузли підвіски від каміння та протиожеледних хімічних речовин.

Залізні аналоги відрізняються тривалішим терміном служби. При цьому вироби з пластику мають суттєву різницю в ціні. Вони помітно дешевші. Використання при виготовленні високоміцного пластику робить деталі міцними. Їх легко встановлювати. Ідеальна пластичність матеріалу оберігає крила від ударів.

Вироби марки Domar італійського виробника – надійне прикриття коліс та інших складових вантажного автомобіля. Крило пластикове на причіп з білою смугою Domar DK1685, B=670мм (Італія) є тому прикладом. Ще одна функція пристосування – забезпечення шумоізоляції кабіни ван-тажівки. Комфорт у дорозі завжди вітається.

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