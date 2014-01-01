Липневий випуск щомісячної юридично-просвітницької газети «Правовий вісник» доступний для читачів

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області продовжує випуск щомісячної юридично-просвітницької газети «Правовий вісник» і в липневому випуску видання читайте найбільш актуальні та цікаві події з життя системи БПД області та роз’яснення норм чинного законодавства.

Із випуском щомісячної юридично-просвітницької газети «Правовий вісник» можна ознайомитися тут: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSmvWc3qcX909CFmY0mzGkT0d6-TBIvG1nHKEszdzxinx_M4f0V5o7iGLAvdqCbTA/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p1

Приємного читання!