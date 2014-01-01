В Оржицькій громаді викрито незаконну риболовлю

На початку травня цього року, 47-річний житель Оржицької ТГ Лубенського району на водному об’єкті в межах адміністративної території Чевельчанського старостинського округу Оржицької територіальної громади, забороненим знаряддям – сіткою загальною довжиною 50 м, здійснив вилов сріблястих карасів, спричинивши навколишньому природному середовищу шкоду на загальну суму понад 25 тис. грн.

Дії особи правоохоронцями кваліфіковано за ч. 1 ст. 249 КК України (незаконне зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду).

Наразі за процесуального керівництва Оржицького відділу Лубенської окружної прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт передано до суду. Окрім цього, з метою усунення заподіяної шкоди, обвинуваченим в повному обсязі відшкодовано збитки, завдані навколишньому природному середовищу.

Слідчі дії у кримінальному провадженні здійснено сектором дізнання відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області.

За вчинення вказаного кримінального правопорушення, відповідно до Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сергій САВИНСЬКИЙ, в. о. начальника Оржицького відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області