Чемпіонат Полтавщини. Результати 2-4 червня

Результати матчів чемпіонату Полтавської області з футболу, що відбулися минулого тижня, з 2 по 4 червня.
Вища ліга
- «Рокита – «Дружба»: 3:2
- «Інваспорт» – ДЮФШ «Ворскла»: 3:0
- «Стандарт» – «Лубни»: 0:0
|ЧЕМПІОНАТ ОБЛАСТІ. ВИЩА ЛІГА
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|«Рокита» (Рокита)
|6
|4
|2
|0
|14-7
|14
|2
|«Стандарт» (Нові Санжари)
|5
|3
|2
|0
|14-3
|11
|3
|«Великі Сорочинці» (В. Сорочинці)
|5
|2
|3
|0
|10-4
|9
|4
|«Олімпія» (Савинці)
|3
|2
|1
|0
|10-3
|7
|5
|«Дружба» (Очеретувате)
|5
|2
|1
|2
|8-6
|7
|6
|«Інваспорт» (Полтава)
|6
|1
|2
|3
|8-10
|5
|7
|«Лубни» (Лубни)
|6
|0
|3
|3
|6-13
|3
|8
|«ДЮФШ «Ворскла» (Полтава)
|6
|0
|0
|6
|4-28
|0
Кубок, попередній етап
- «Пирятин» – «Харчовик» (Заводське): 1:2
- «Аграрій» (Гадяч) – «Сенча» +:-
- «Миргород» – «ДЮСШ «Молодь» (Полтава): 4:0
- «Комишня» – «Аврора» (Полтава): 0:5
- «ДЮСШ ім. Горпинка» (Полтава) – «Решетилівка»: 3:2
- «Карлівка» – «Сула» (Засулля): 5:0
- «Локомотив» (Гребінка) – «Лідер» (Кобеляки): 4:0
- «Опішня» – «КСК» (Карлівка): 2:0