Чемпіонат Полтавщини. Результати 2-4 червня

Результати матчів чемпіонату Полтавської області з футболу, що відбулися минулого тижня, з 2 по 4 червня.

Вища ліга

«Рокита – «Дружба»: 3:2

«Інваспорт» – ДЮФШ «Ворскла»: 3:0

«Стандарт» – «Лубни»: 0:0

ЧЕМПІОНАТ ОБЛАСТІ. ВИЩА ЛІГА І В Н П М О 1 «Рокита» (Рокита) 6 4 2 0 14-7 14 2 «Стандарт» (Нові Санжари) 5 3 2 0 14-3 11 3 «Великі Сорочинці» (В. Сорочинці) 5 2 3 0 10-4 9 4 «Олімпія» (Савинці) 3 2 1 0 10-3 7 5 «Дружба» (Очеретувате) 5 2 1 2 8-6 7 6 «Інваспорт» (Полтава) 6 1 2 3 8-10 5 7 «Лубни» (Лубни) 6 0 3 3 6-13 3 8 «ДЮФШ «Ворскла» (Полтава) 6 0 0 6 4-28 0

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