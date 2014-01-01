Чемпіонат Полтавщини. Результати 2-4 червня

Просмотров: 22

Результати матчів чемпіонату Полтавської області з футболу, що відбулися минулого тижня, з 2 по 4 червня.

Вища ліга

  • «Рокита – «Дружба»: 3:2

  • «Інваспорт» – ДЮФШ «Ворскла»: 3:0
  • «Стандарт» – «Лубни»: 0:0
ЧЕМПІОНАТ ОБЛАСТІ. ВИЩА ЛІГА І В Н П М О
1 «Рокита» (Рокита) 6 4 2 0 14-7 14
2 «Стандарт» (Нові Санжари) 5 3 2 0 14-3 11
3 «Великі Сорочинці» (В. Сорочинці) 5 2 3 0 10-4 9
4 «Олімпія» (Савинці) 3 2 1 0 10-3 7
5 «Дружба» (Очеретувате) 5 2 1 2 8-6 7
6 «Інваспорт» (Полтава) 6 1 2 3 8-10 5
7 «Лубни» (Лубни) 6 0 3 3 6-13 3
8 «ДЮФШ «Ворскла» (Полтава) 6 0 0 6 4-28 0

Кубок, попередній етап

  • «Пирятин» – «Харчовик» (Заводське): 1:2
  • «Аграрій» (Гадяч) – «Сенча» +:-
  • «Миргород» – «ДЮСШ «Молодь» (Полтава): 4:0
  • «Комишня» – «Аврора» (Полтава): 0:5
  • «ДЮСШ ім. Горпинка» (Полтава) – «Решетилівка»: 3:2
  • «Карлівка» – «Сула» (Засулля): 5:0
  • «Локомотив» (Гребінка) – «Лідер» (Кобеляки): 4:0
  • «Опішня» – «КСК» (Карлівка): 2:0

Недостаточно прав для комментирования:( Пожалуйста зарегистрируйтесь на сайте!

 
Створення сайту — СтудіяСтудія WEBUS