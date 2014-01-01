У шахах і шашках перемагаємо разом

3 червня, до Міжнародного дня захисту дітей, було проведено шаховий і шашковий дитячі турніри. За ініціативою депутата селищної ради Михайла Михайловича Погрібного також у цей день проходили змагання із шахів і шашок серед родинних команд – «Шахова сім’я» і «Шашкова сім’я», де капітаном сімейної команди виступав один з учасників турніру, а другим членом команди був хтось із його близьких родичів (тато, мама, дідусь, бабуся, братик, сестричка).

Приємно відзначити спонсорів змагань, які беззаперечно відгукнулися на прохання допомогти у придбанні кубків, медалей, грамот а також солодощів для учасників змагань. Це депутат обласної ради Володимир Миколайович Куцовол, депутати селищної ради Валерій Євгенович Книш і Сергій Васильович Семигреєнко, керівники ТОВ «Полтава-2017» Микола Анатолійович Довгий та Олександр Іванович Регеда, керівник фермерського господарства Андрій Геннадійович Скрипка, приватний підприємець Іван Олексійович Мороз, голова місцевого осередку ГО ВФСТ «Колос» Олександр Олександрович Пугачов.

Активну участь в організації і проведенні турніру взяли відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту селищної ради (Н. М. Петухова, С. А. Вайло, Л. А. Гаркава, М. П. Заяць), керівники Семенівського ліцею № 1 імені М. М. Хорунжого О. М. Дунай і Криворудського ліцею П. М. Бабарика, вчителі фізвиховання О. В. Плахотна та М. В. Фроленкова, педагог із Кривої Руди Л. А. Бондар, краєзнавець із Градизька, наш гість Е. В. Чіп. Висловлюємо сердечні слова вдячності також депутату селищної ради Т. Г. Тарапунець, яка сама є прекрасною спортсменкою і докладає значні зусилля для залучення до спорту молоді.

У змаганнях взяли участь 37 учнів (шахи – 11, з них 10 хлопчиків і 1 дівчинка; шашки – 26 учасників, із них 15 хлопчиків й 11 дівчаток). Серед учасників – 8 юних спортсменів із Градизька і Погребів, 7 – із Кривої Руди і Степанівки, всі інші учасники змагань – із Семенівки.

Із вітальними словами і побажаннями успішної гри до учасників змагань звернулися спеціаліст І категорії відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Семенівської ТГ Лариса Андріївна Гаркава, вчитель фізвиховання ліцею № 1 Ольга Валеріївна Плахотна, головний суддя змагань Іван Васильович Старченко.

Після традиційного фотографування на згадку суддівською бригадою (І. В. Старченко, Е. В. Чіп, О. В. Плахотна) було проведено жеребкування серед учасників, і гра розпочалася. Поєдинки показали рішучість суперників, прагнення до перемоги і взаємоповагу.

Слід відзначити значно кращу підготовку юних спортсменів із Градизька, які вибороли перші місця у всіх видах змагань, де грали. У шаховому ж турнірі суддям довелося приймати несподіване рішення і оголосити переможцями одразу двох учасників, які перемогли усіх своїх суперників, а особисту зустріч звели внічию. Так же зіграли і додаткову партію з обмеженим лімітом часу.

Переможці і призери змагань наступні. Шашки, дівчатка: І м. – Інна Гринь (Градизьк), ІІ м. – Анастасія Ковнір (Семенівка), ІІІ м. – Єлизавета Люлька (Степанівка); шашки, хлопчики): І м. – Максим Коваленко (Градизьк), ІІ м. – Богдан Вигівський (Семенівка), ІІІ м. – Марк Бушев (Степанівка), до речі, його брат Ігнат зайняв ІV місце; шахи, дівчатка: І м. – Надія Трембач (Крива Руда), яка не боїться вступати у двобій із представниками сильної статі і перемагати їх. Вона нагадує прекрасну спортсменку Риту Шабалу, яка вдало грала виключно в чоловічих турнірах. Шахи, хлопчики: І м. – Михайло Тичук (Градизьк), ІІ м. – Андрій Богдан (Погреби), ІІІ м. – Дем’ян Кражан (Семенівка).

По завершенню особистих змагань були проведені змагання між сім’ями, в яких ураховувались результати особистих зустрічей. У них взяли участь 3 шахові і 4 шашкові родини.

Результати (при рівності очок перевага віддавалась результату гри між дітьми). «Шахова сім’я»: І м. – Дем’ян Кражан і мама Оксана, ІІ м. – братик і сестричка Діма та Надія Трембач, ІІІ м. – Богдан Лукей і мама Юлія; «Шашкова сім’я»: І м. – братики Артем І Богдан Вигівські, ІІ м. – Ксенія Хлиновська і бабуся Любов Антонівна Бондар, ІІІ м. – братики Марк та Ігнат Бушеви.

У перерві діти могли поласувати солодощами, які для них підготували спонсори.

Наступні змагання будуть благодійними, присвяченими Дню Конституції України, – організовуватиметься збір коштів на допомогу Збройним силам України. Запрошуємо як учасників, так і спонсорів змагань. Уже виявили бажання допомогти фінансово ТОВ «Агрофірма Дніпроагролан» (директор О. Ю. Ковальов), сподіваємось на підтримку інших благодійників.

Дякую за поїздку на змагання жителю с. Рокити Івану Петровичу Подорожньому, а найбільші слова подяки нашим воїнам-захисникам ЗСУ – за можливість грати й розвивати інтелектуальний спорт!

Іван СТАРЧЕНКО