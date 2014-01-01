Чемпіонат Полтавщини. Результати 10-11 червня

Результати матчів чемпіонату Полтавської області з футболу, що відбулися минулого тижня, з 10-11 червня.

Вища ліга

ТГ «Великі Сорочинці» – «Дружба» (Очеретувате): 4:2

«Олімпія» (Савинці) – «Інваспорт» (Полтава): 1:0

ДЮФШ «Ворскла» (Полтава) – «Лубни»: 0:1

Кубок, попередній етап