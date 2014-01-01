Чемпіонат Полтавщини. Результати 10-11 червня

Результати матчів чемпіонату Полтавської області з футболу, що відбулися минулого тижня, з 10-11 червня.
Вища ліга
- ТГ «Великі Сорочинці» – «Дружба» (Очеретувате): 4:2
- «Олімпія» (Савинці) – «Інваспорт» (Полтава): 1:0
- ДЮФШ «Ворскла» (Полтава) – «Лубни»: 0:1
Кубок, попередній етап
- «Харчовик» (Заводське) – «Пирятин»: +:- (перша гра 2:1)
- «Сенча» – «Аграрій» (Гадяч): -:+ (-:+)
- «ДЮСШ «Молодь» (Полтава) – «Миргород»: 0:5 (0:4)
- «Аврора» (Полтава) – «Комишня»: 7:3 (5:0)
- «Решетилівка» – «ДЮСШ ім. Горпинка» (Полтава): 3:2 (2:3), д. ч. 3:0
- «Сула» (Засулля) – «Карлівка»: 3:3 (0:5)
- «Лідер» (Кобеляки) – «Локомотив» (Гребінка): 1:2 (0:4)
- «КСК» (Карлівка) – «Опішня»: 2:1 (0:2)