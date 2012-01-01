Грають у Познані в футбол та підтримують українських воїнів

Фраза «нашого цвіту по всьому світу» зараз як ніколи актуальна. Мільйони українців уже роками живуть та працюють за кордоном, але не втрачають зв’язок з батьківщиною, щиро вболівають за її долю й допомагають побороти зло.

В історії українсько-польських відносин було багато суперечностей, конфліктів тощо. Але сувора сучасність подружила дві сусідні країни. Так склалося ще до війни, що найбільше наших саме в Республіці Польща. Їхня допомога вагома, адже це прямі фінансові потоки: хтось напряму донатить частину своєї зарплатні, а дехто робить це в оригінальний спосіб, поєднуючи приємне з корисним.

Сьогодні мова піде про наших земляків, які збирають гроші на підтримку ЗСУ, граючи в футбол у містечку Познань.

Старовинне півмільйонне польське місто Познань є містом-побратимом нашого Харкова та, як і перша українська столиця, має свої футбольні традиції. Гордістю його є місцева команда Екстракляси (найвищої футбольної ліги) «Лех» і, звичайно, його вірні вболівальники. Минулого року команда стала чемпіоном, цього року – бронзовим призером. Саме в «Леху» засяяла зірка кращого гравця сучасної Польщі Роберта Левандовського.

Футбольна інтеграція Польщі та України досягла піку в 2012 році, коли ми разом зі своїм північно-західним сусідом стали господарями фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу. І зараз чимало наших вітчизняних футболістів виступають у місцевих чемпіонатах як професійного, так і аматорського рівнів.

Цими днями у Познані триває чемпіонат міста з футболу, в якому успішно виступає українська команда «To The Top», що в перекладі означає «до вершин». Уперше хлопці зустрілися й розпочали свій шлях до вершин у 2018 році. Це були непрофесійні футболісти з різних куточків України, що приїхали до Польщі, – так утворилась назва команди «Заробітчани». Команда стала справжньою сім’єю та зібрала багато перемог і не тільки... Вона проіснувала понад 3 роки і, на жаль, через неподолані труднощі розпалася.

Через деякий час, із новими силами та амбіціями, вирішили продовжити свій шлях. Тепер це нова назва, нові виклики, нові завдання. В «To The Top» сильні та відважні хлопці, для яких футбол не тільки захоплення, а частина їхнього життя. Серед них футболісти родом із Семенівської ТГ: Олександр Духно, Євген Шамін, Сергій Вовк, Віталій Іванов. Усі вони свого часу захищали кольори футбольного клубу «Дружба» (Очеретувате). До слова, є в команді й білорус із проукраїнською позицією. За словами хлопців, він «недолюблює того вусатого таракана»...

Грають наші аматори також і в футзал узимку. Найбільше досягнення – вихід у фінал Кубка. Наразі завершується весняний чемпіонат, і вони лідирують у футбольній міській лізі. Капітан – Олександр Духно, а кращий бомбардир – Євген Шамін. Підтримує команду власник місцевого крафтового магазину.

Основне завдання на сьогодні, як говорять хлопці, не просто грати, а акцентувати увагу на війні, яка зараз на рідній землі, робити все можливе для Перемоги. Тому від самого початку цього лиха кожен донатив по мірі можливостей. Хоча таких сум, які планувалися для зборів на автомобілі для військових, не вистачало, вони вирішили робити це футболом, який досить популярний у Познані. І результат не забарився: за цей час зібрано 12 тис. злотих на футболі та 78 тис. гривень донатів на карту.

На момент нашої переписки футболістам «To The Top» залишалося два матчі до завершення чемпіонату, один з яких було зіграно днями. Команда здобула впевнену перемогу 8:3, і Олександр Духно відзначився хет-триком, а Євген Шамін – покером.

Успіхів вам, земляки, й лише чемпіонства! Дякуємо за підтримку!