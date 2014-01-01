Чемпіонат Полтавщини. Результати 17-18 червня

Результати матчів чемпіонату Полтавської області з футболу, що відбулися минулого тижня, 17 та 18 червня.

Вища ліга

«Стандарт» – «Дружба»: 4:0

«Інваспорт» – «Великі Сорочинці»: 0:5

«ДЮФШ «Ворскла» – «Рокита»: 2:4

ВИЩА ЛІГА І В Н П М О 1 «Стандарт» (Нові Санжари) 7 5 2 0 20-3 17 2 «Рокита» (Рокита) 8 5 2 1 18-11 17 3 «ТГ «Великі Сорочинці» (Великі Сорочинці) 7 4 3 0 19-6 15 4 «Олімпія» (Савинці) 4 3 1 0 11-3 10 5 «Дружба» (Очеретувате) 7 2 1 4 10-14 7 6 «Лубни» (Лубни) 7 1 3 3 7-13 6 7 «Інваспорт» (Полтава) 8 1 2 5 8-16 5 8 ДЮФШ «Ворскла» (Полтава) 8 0 0 8 46-33 0

Перша ліга, група «А»

«Карлівка» – «Лідер» (Кобеляки): 11:2

«ДЮСШ «Молодь» (Полтава) – «КСК» (Карлівка): 0:5

«Решетилівка» – «Опішня»: 0:1

«Аврора» – «ДЮСШ ім. І. Горпинка»: 6:3

ПЕРША ЛІГА. ГРУПА «А» І В Н П М О 1 «Карлівка» (Карлівка) 6 6 0 0 36-8 18 2 «Опішня» (Опішня) 6 5 0 1 18-6 15 3 «КСК» (Карлівка) 6 4 0 2 26-8 12 4 «Аврора» (Полтава) 6 4 0 2 19-8 12 5 «Решетилівка» (Решетилівка) 6 3 0 3 13-8 9 6 «Лідер» (Кобеляки) 6 1 0 5 6-31 3 7 «ДЮСШ ім. І. Горпинка (Полтава) 6 1 0 5 11-43 3 8 «ДЮСШ «Молодь» (Полтава) 6 0 0 6 3-22 0

Перша ліга, група «Б»

«Сенча» – «Комишня»: 3:2

«Локомотив» (Гребінка) – «Аграрій» (Гадяч): 1:1

«Харчовик» (Заводське) – «Сула» (Засулля): 5:1

«Пирятин» – «Миргород»: 3:2