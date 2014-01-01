Чемпіонат Полтавщини. Результати 24-25 червня

Результати матчів чемпіонату Полтавської області з футболу, що відбулися минулого тижня, 24 та 25 червня.
Вища ліга
- «ДЮФШ «Ворскла» (Полтава) – «Інваспорт» (Полтава): 0:5
- «Лубни» – ДЮФШ «Ворскла» (Полтава): 6:1
- «Стандарт» (Нові Санжари) – «Інваспорт» (Полтава): 4:1
|ВИЩА ЛІГА
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|«Стандарт» (Нові Санжари)
|8
|6
|2
|0
|24-4
|20
|2
|«Рокита»
|8
|5
|2
|1
|18-11
|17
|3
|«ТГ «Великі Сорочинці»
|7
|4
|3
|0
|19-6
|15
|4
|«Олімпія» (Савинці)
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|5
|«Лубни»
|8
|2
|3
|3
|13-14
|9
|6
|«Інваспорт» (Полтава)
|10
|2
|2
|6
|14-20
|8
|7
|«Дружба» (Очеретувате)
|7
|2
|1
|4
|10-14
|7
|8
|«ДЮФШ «Ворскла» (Полтава)
|10
|0
|0
|10
|47-44
|0
Перша ліга, група «А»
- «КСК» (Карлівка) – «Аврора» (Полтава): 2:4
- «ДЮСШ ім. І. Горпинка» (Полтава) – «Лідер» (Кобеляки): 7:2
- «Решетилівка» – «Карлівка»: 0:2
- «ДЮСШ «Молодь» (Полтава) – «Опішня»: 2:4
Перша ліга, група «Б»
- «Комишня» – «Миргород»: 0:5
- «Аграрій» (Гадяч) – «Сенча»: 2:1
- «Пирятин» – «Сула» (Засулля): 4:0
- «Локомотив» (Гребінка) – «Харчовик» (Заводське): 1:4
Товариський матч «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – «Дружба» (Очеретувате): 2:1