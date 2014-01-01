Оболонська громада провела в останню путь захисника Вадима Куцого

20 червня в с. Лукашівка відбулася церемонія прощання із загиблим Героєм, військовослужбовцем Збройних сил України Вадимом Куцим, який загинув унаслідок військових дій за суверенітет, незалежність та цілісність України проти російського агресора.

Вадим Олександрович Куций народився 18 квітня 1990 року. Він був старшим стрільцем 2 аеромобільного відділення 2 аеромобільного взводу 13 аеромобільної роти 4 аеромобільного батальйону військової частини А4355.

Загинув у бою під Бахмутом 13 червня. Вічна пам’ять Герою!