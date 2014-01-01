Чемпіонат Полтавщини. Результати 1/8 фіналу Кубка

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1-2 та 8-9 липня відбулися матчі 1/8 фіналу розіграшу Кубка Полтавської області з футболу:

  • «Дружба» (Очеретувате) – «ДЮФШ «Ворскла» (Полтава): 6:0

  • «Олімпія» (Савинці) – «Великі Сорочинці»: 2:1
  • «Стандарт» (Нові Санжари) – «Локомотив» (Гребінка): 10:0
  • «Харчовик» (Заводське) – «Миргород»: 0:0
  • «Решетилівка» – «Опішня»: 0:0
  • «Карлівка» – «Інваспорт» (Полтава): 2:0
  • «Лубни» – «Аврора» (Полтава): 0:0

Матчі-відповіді:

  • «ДЮФШ «Ворскла» – «Дружба» (Очеретувате): 0:2 (заг. 0:8)

  • «Інваспорт» (Полтава) – «Карлівка»: 0:1 (0:3)
  • «Аврора» (Полтава) – «Лубни»: 2:0 (2:0)
  • «Великі Сорочинці» – «Олімпія» (Савинці): 2:2 (3:4)
  • «Локомотив» (Гребінка) – «Стандарт» (Нові Санжари): 0:6 (0:16)
  • «Миргород» – «Харчовик» (Заводське): 1:5 (1:5)
  • «Опішня» – «Решетилівка»: 4:3, д. ч. (4:3)

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