Чемпіонат Полтавщини. Результати 15-16 липня

Результати матчів чемпіонату Полтавської області з футболу, що відбулися минулими вихідними, 15 та 16 липня.

Виша ліга

«Дружба» (Очеретувате) – «Олімпія» (Савинці): 1:3

«Стандарт» (Нові Санжари) – «Олімпія» (Савинці): 1:3

ВИЩА ЛІГА І В Н П М О 1 «Стандарт» (Нові Санжари) 9 6 2 1 25-7 20 2 «Рокита» (Рокита) 8 5 2 1 18-11 17 3 «Олімпія» (Савинці) 6 5 1 0 17-7 16 4 «ТГ «Великі Сорочинці» (Великі Сорочинці) 7 4 3 0 19-6 15 5 «Лубни» (Лубни) 8 2 3 3 13-14 9 6 «Інваспорт» (Полтава) 10 2 2 6 14-20 8 7 «Дружба» (Очеретувате) 8 2 1 5 11-17 7 8 «ДЮФШ «Ворскла» (Полтава) 10 0 0 10 47-44 0

Перша ліга, група «А»

«ДЮСШ ім. І. Горпинка» – «Опішня»: 0:2

«Аврора» (Полтава) – «Решетилівка»: 5:4

«ДЮСШ «Молодь» (Полтава) – «Карлівка»: 0:5

«КСК» (Карлівка) – «Лідер» (Кобеляки): 10:0

ПЕРША ЛІГА, ГРУПА «А» І В Н П М О 1 «Карлівка» (Карлівка) 8 8 0 0 43-8 24 2 «Опішня» (Опішня) 8 7 0 1 25-8 21 3 «Аврора» (Полтава) 8 6 0 2 28-14 18 4 «КСК» (Карлівка) 8 5 0 3 38-12 15 5 «Решетилівка» (Решетилівка) 8 3 0 5 17-15 9 6 «ДЮСШ ім. І. Горпинка» (Полтава) 8 2 0 6 18-45 6 7 «Лідер» (Кобеляки) 8 1 0 7 8-49 3 8 «ДЮСШ «Молодь» (Полтава) 8 0 0 8 5-31 0

Перша ліга, група Б

«Аграрій» (Гадяч) – «Комишня»: 1:1

«Сула» (Засулля) – «Миргород»: 4:3

«Локомотив» (Гребінка) – «Пирятин»: 3:3

«Сенча» – «Харчовик» (Заводське): 2:3