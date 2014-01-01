Чемпіонат Полтавщини. Результати 22-23 липня

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Результати матчів чемпіонату Полтавської області з футболу, що відбулися минулими вихідними, 22 та 23 липня.

Вища ліга

  • «Стандарт» (Нові Санжари) – «ДЮФШ «Ворскла»: 5:0
  • «Великі Сорочинці» – «Лубни»: 0:1
  • «Олімпія» (Савинці) – «Рокита»: 5:1
ВИЩА ЛІГА І В Н П М О
1 «Стандарт» (Нові Санжари) 10 7 2 1 30-7 23
2 «Олімпія» (Савинці) 7 6 1 0 22-8 18
3 «Рокита» (Рокита) 9 5 2 2 19-16 17
4 «ТГ «Великі Сорочинці» (Великі Сорочинці) 8 4 3 1 19-7 15
5 «Лубни» (Лубни) 9 3 3 3 14-14 12
6 «Інваспорт» (Полтава) 10 2 2 6 14-20 8
7 «Дружба» (Очеретувате) 8 2 1 5 11-17 7
8 «ДЮФШ «Ворскла» (Полтава) 11 0 0 11 47-49 0

Перша ліга, група «А»

  • «ДЮСШ «Молодь» – «Лідер»: 0:1
  • «ДЮСШ ім. І. Горпинка» – «Карлівка»: 0:6
  • «Аврора» (Полтава) – «Опішня»: 1:0
  • «КСК» (Карлівка) – «Решетилівка»: 4:1
ГРУПА «А» І В Н П М О
1 «Карлівка» (Карлівка) 9 9 0 0 49-8 27
2 «Опішня» (Опішня) 9 7 0 2 25-9 21
3 «Аврора» (Полтава) 9 7 0 2 29-14 21
4 «КСК» (Карлівка) 9 6 0 3 42-13 18
5 «Решетилівка» (Решетилівка) 9 3 0 6 18-19 9
6 «ДЮСШ ім. І. Горпинка» (Полтава) 9 2 0 7 18-51 6
7 «Лідер» (Кобеляки) 9 2 0 7 9-49 6
8 «ДЮСШ «Молодь» (Полтава) 9 0 0 9 5-32 0

Перша ліга, група «Б»

  • «Харчовик» (Заводське) – «Аграрій» (Гадяч): 7:0
  • «Локомотив» (Гребінка) – «Миргород»: 0:3
  • «Пирятин» – «Сенча»: 2:1
  • «Комишня» – «Сула» (Засулля): 0:5
ГРУПА «Б» І В Н П М О
1 «Пирятин» (Пирятин) 9 7 2 0 21-11 23
2 «Миргород» (Миргород) 9 7 0 2 31-14 21
3 «Харчовик» (Заводське) 9 6 1 2 31-13 19
4 «Сула» (Засулля) 9 4 1 4 21-22 13
5 «Локомотив» (Гребінка) 9 1 4 4 12-18 7
6 «Аграрій» (Гадяч) 9 1 3 5 9-22 6
7 «Комишня» (Комишня) 9 1 3 5 9-22 6
8 «Сенча» (Сенча) 8 1 2 5 15-26 5

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