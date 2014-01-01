Чемпіонат Полтавщини. Результати 22-23 липня

Результати матчів чемпіонату Полтавської області з футболу, що відбулися минулими вихідними, 22 та 23 липня.

Вища ліга

«Стандарт» (Нові Санжари) – «ДЮФШ «Ворскла»: 5:0

«Великі Сорочинці» – «Лубни»: 0:1

«Олімпія» (Савинці) – «Рокита»: 5:1

ВИЩА ЛІГА І В Н П М О 1 «Стандарт» (Нові Санжари) 10 7 2 1 30-7 23 2 «Олімпія» (Савинці) 7 6 1 0 22-8 18 3 «Рокита» (Рокита) 9 5 2 2 19-16 17 4 «ТГ «Великі Сорочинці» (Великі Сорочинці) 8 4 3 1 19-7 15 5 «Лубни» (Лубни) 9 3 3 3 14-14 12 6 «Інваспорт» (Полтава) 10 2 2 6 14-20 8 7 «Дружба» (Очеретувате) 8 2 1 5 11-17 7 8 «ДЮФШ «Ворскла» (Полтава) 11 0 0 11 47-49 0

Перша ліга, група «А»

«ДЮСШ «Молодь» – «Лідер»: 0:1

«ДЮСШ ім. І. Горпинка» – «Карлівка»: 0:6

«Аврора» (Полтава) – «Опішня»: 1:0

«КСК» (Карлівка) – «Решетилівка»: 4:1

ГРУПА «А» І В Н П М О 1 «Карлівка» (Карлівка) 9 9 0 0 49-8 27 2 «Опішня» (Опішня) 9 7 0 2 25-9 21 3 «Аврора» (Полтава) 9 7 0 2 29-14 21 4 «КСК» (Карлівка) 9 6 0 3 42-13 18 5 «Решетилівка» (Решетилівка) 9 3 0 6 18-19 9 6 «ДЮСШ ім. І. Горпинка» (Полтава) 9 2 0 7 18-51 6 7 «Лідер» (Кобеляки) 9 2 0 7 9-49 6 8 «ДЮСШ «Молодь» (Полтава) 9 0 0 9 5-32 0

Перша ліга, група «Б»

«Харчовик» (Заводське) – «Аграрій» (Гадяч): 7:0

«Локомотив» (Гребінка) – «Миргород»: 0:3

«Пирятин» – «Сенча»: 2:1

«Комишня» – «Сула» (Засулля): 0:5