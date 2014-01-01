Чемпіонат Полтавщини. Результати 5-6 серпня

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Результати матчів чемпіонату Полтавської області з футболу, що відбулися минулими вихідними, 5 та 6 серпня.

  • «Дружба» (Очеретувате) – «Інваспорт» (Полтава): 2:1

  • «Лубни» – «Стандарт» (Нові Санжари): 0:2
  • «Великі Сорочинці» – «Олімпія» (Савинці): 0:5
ВИЩА ЛІГА І В Н П М О
1 «Стандарт» (Нові Санжари) 11 8 2 1 32-7 26
2 «Олімпія» (Савинці) 9 8 1 0 34-6 25
3 «Рокита» (Рокита) 9 5 2 2 19-16 17
4 «ТГ «Великі Сорочинці» (Великі Сорочинці) 9 4 3 2 19-12 15
5 «Лубни» (Лубни) 10 3 3 4 14-16 12
6 «Дружба» (Очеретувате) 9 3 1 5 13-18 10
7 «Інваспорт» (Полтава) 11 2 2 7 15-22 8
8 «ДЮФШ «Ворскла» (Полтава) 11 0 0 11 47-49 0

Перша ліга, група «А»

  • «Аврора» (Полтава) – «Лідер» (Кобеляки): 27:1
  • «ДЮСШ ім. І. Горпинка» (Полтава) – «КСК» (Карлівка): 1:3
  • «Карлівка» – «Опішня»: 1:1
  • «ДЮСШ «Молодь» (Полтава) – «Решетилівка»: 1:3
ГРУПА «А» І В Н П М О
1 «Карлівка» (Карлівка) 10 9 1 0 50-9 28
2 «Аврора» (Полтава) 10 8 0 2 56-15 24
3 «Опішня» (Опішня) 10 7 1 2 26-10 22
4 «КСК» (Карлівка) 10 7 0 3 45-14 21
5 «Решетилівка» (Решетилівка) 10 4 0 6 21-20 9
6 ДЮСШ ім. І. Горпинка (Полтава) 10 2 0 8 19-54 6
7 «Лідер» (Кобеляки) 10 2 0 8 10-76 6
8 «ДЮСШ «Молодь» (Полтава) 10 0 0 10 6-35 0

Перша ліга, група «Б»

  • «Харчовик» (Заводське) – «Комишня»: +:-
  • «Сула» (Засулля) – «Локомотив» (Гребінка): 2:0
  • «Аграрій» (Гадяч) – «Пирятин»: 1:2
  • «Сенча» – «Миргород»: 0:8
ГРУПА «Б» І В Н П М О
1 «Пирятин» (Пирятин) 10 8 2 0 23-12 26
2 «Миргород» (Миргород) 10 8 0 2 39-14 24
3 «Харчовик» (Заводське) 10 7 1 2 31-13 22
4 «Сула» (Засулля) 10 5 1 4 23-22 16
5 «Локомотив» (Гребінка) 10 1 4 5 12-20 7
6 «Аграрій» (Гадяч) 10 1 3 6 10-24 6
7 «Комишня» (Комишня) 10 1 3 6 9-22 6
8 «Сенча» (Сенча) 10 1 2 7 16-36 5

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