Чемпіонат Полтавщини. Результати 5-6 серпня

-
-
Просмотров: 10
Результати матчів чемпіонату Полтавської області з футболу, що відбулися минулими вихідними, 5 та 6 серпня.
- «Дружба» (Очеретувате) – «Інваспорт» (Полтава): 2:1
- «Лубни» – «Стандарт» (Нові Санжари): 0:2
- «Великі Сорочинці» – «Олімпія» (Савинці): 0:5
|ВИЩА ЛІГА
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|«Стандарт» (Нові Санжари)
|11
|8
|2
|1
|32-7
|26
|2
|«Олімпія» (Савинці)
|9
|8
|1
|0
|34-6
|25
|3
|«Рокита» (Рокита)
|9
|5
|2
|2
|19-16
|17
|4
|«ТГ «Великі Сорочинці» (Великі Сорочинці)
|9
|4
|3
|2
|19-12
|15
|5
|«Лубни» (Лубни)
|10
|3
|3
|4
|14-16
|12
|6
|«Дружба» (Очеретувате)
|9
|3
|1
|5
|13-18
|10
|7
|«Інваспорт» (Полтава)
|11
|2
|2
|7
|15-22
|8
|8
|«ДЮФШ «Ворскла» (Полтава)
|11
|0
|0
|11
|47-49
|0
Перша ліга, група «А»
- «Аврора» (Полтава) – «Лідер» (Кобеляки): 27:1
- «ДЮСШ ім. І. Горпинка» (Полтава) – «КСК» (Карлівка): 1:3
- «Карлівка» – «Опішня»: 1:1
- «ДЮСШ «Молодь» (Полтава) – «Решетилівка»: 1:3
|ГРУПА «А»
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|«Карлівка» (Карлівка)
|10
|9
|1
|0
|50-9
|28
|2
|«Аврора» (Полтава)
|10
|8
|0
|2
|56-15
|24
|3
|«Опішня» (Опішня)
|10
|7
|1
|2
|26-10
|22
|4
|«КСК» (Карлівка)
|10
|7
|0
|3
|45-14
|21
|5
|«Решетилівка» (Решетилівка)
|10
|4
|0
|6
|21-20
|9
|6
|ДЮСШ ім. І. Горпинка (Полтава)
|10
|2
|0
|8
|19-54
|6
|7
|«Лідер» (Кобеляки)
|10
|2
|0
|8
|10-76
|6
|8
|«ДЮСШ «Молодь» (Полтава)
|10
|0
|0
|10
|6-35
|0
Перша ліга, група «Б»
- «Харчовик» (Заводське) – «Комишня»: +:-
- «Сула» (Засулля) – «Локомотив» (Гребінка): 2:0
- «Аграрій» (Гадяч) – «Пирятин»: 1:2
- «Сенча» – «Миргород»: 0:8
|ГРУПА «Б»
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|«Пирятин» (Пирятин)
|10
|8
|2
|0
|23-12
|26
|2
|«Миргород» (Миргород)
|10
|8
|0
|2
|39-14
|24
|3
|«Харчовик» (Заводське)
|10
|7
|1
|2
|31-13
|22
|4
|«Сула» (Засулля)
|10
|5
|1
|4
|23-22
|16
|5
|«Локомотив» (Гребінка)
|10
|1
|4
|5
|12-20
|7
|6
|«Аграрій» (Гадяч)
|10
|1
|3
|6
|10-24
|6
|7
|«Комишня» (Комишня)
|10
|1
|3
|6
|9-22
|6
|8
|«Сенча» (Сенча)
|10
|1
|2
|7
|16-36
|5
Недостаточно прав для комментирования:( Пожалуйста зарегистрируйтесь на сайте!