Чемпіонат Полтавщини. Результати 12-13 серпня

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Результати матчів чемпіонату Полтавської області з футболу, що відбулися минулими вихідними, 12 та 13 серпня.

Вища ліга

  • «ДЮФШ «Ворскла» (Полтава) – «Дружба» (Очеретувате): 1:4

  • «Рокита» – «Великі Сорочинці»: 2:0
  • «Лубни» – «Інваспорт» (Полтава): 0:7
  • «Олімпія» (Савинці) – «Стандарт» (Нові Санжари): 2:1
ВИЩА ЛІГА І В Н П М О
1 «Олімпія» (Савинці) 10 9 1 0 36-7 28
2 «Стандарт» (Нові Санжари) 12 8 2 2 33-9 26
3 «Рокита» (Рокита) 10 6 2 2 21-16 20
4 «ТГ «Великі Сорочинці» (Великі Сорочинці) 10 4 3 3 19-14 15
5 «Дружба» (Очеретувате) 10 4 1 5 17-19 13
6 «Лубни» (Лубни) 11 3 3 5 14-23 12
7 «Інваспорт» (Полтава) 12 3 2 7 22-22 11
8 «ДЮФШ «Ворскла» (Полтава) 13 0 0 13 8-60 0

Перша ліга, група «А»

  • «ДЮСШ ім. І. Горпинка» (Полтава) – «ДЮСШ «Молодь» (Полтава): 4:0
  • «Аврора» (Полтава) – «Карлівка»: 1:3
  • «Решетилівка» – «Лідер» (Кобеляки): 10:0
  • «Опішня» – «КСК» (Карлівка): 1:1
ПЕРША ЛІГА. ГРУПА «А» І В Н П М О
1 «Карлівка» (Карлівка) 11 10 1 0 53-10 31
2 «Аврора» (Полтава) 11 8 0 3 57-18 24
3 «Опішня» (Опішня) 11 7 2 2 27-11 23
4 «КСК» (Карлівка) 11 7 1 3 46-15 22
5 «Решетилівка» (Решетилівка) 11 5 0 6 31-20 12
6 «ДЮСШ ім. І. Горпинка» (Полтава) 11 3 0 8 23-54 9
7 «Лідер» (Кобеляки) 11 2 0 9 10-86 6
8 «ДЮСШ «Молодь» (Полтава) 11 0 0 11 6-39 0

Перша ліга, група «Б»

  • «Пирятин» – «Харчовик» (Заводське): 4:2
  • «Миргород» – «Аграрій» (Гадяч): 5:2
  • «Сенча» – «Сула» (Засулля): 0:0
  • «Комишня» – «Локомотив» (Гребінка): 4:1
ПЕРША ЛІГА. ГРУПА «Б» І В Н П М О
1 «Пирятин» (Пирятин) 11 9 2 0 27-14 29
2 «Миргород» (Миргород) 11 9 0 2 44-16 27
3 «Харчовик» (Заводське) 11 7 1 3 33-17 22
4 «Сула» (Засулля) 11 5 2 4 23-22 17
5 «Комишня» (Комишня) 11 2 3 6 13-23 9
6 «Локомотив» (Гребінка) 11 1 4 6 13-24 7
7 «Аграрій» (Гадяч) 11 1 3 7 12-29 6
8 «Сенча» (Сенча) 11 1 3 7 16-36 6

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