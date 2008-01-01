Відділу управління майном – 15

Чи знаєте, що крім приватного майна, кожен із нас володіє й комунальним? Саме так, будь-яке державне і комунальне майно утримується за кошти платників податків, а тому власниками його є громадяни України.

Відповідно, ця власність – один з видів використання податків, за яким можна і необхідно пильно стежити. Держава повинна забезпечувати ефективне управління ним. А чи може кожен українець вільно та ефективно користуватися цим майном? Для цього потрібен державний механізм і централізоване управління. Ці функції ми покладаємо на державу або місцеву владу.

На жаль, на Семенівщині не завжди був контролюючий орган у сфері управління комунальним майном, що породжувало неефективне користування чи незаконне володіння ним. А головне – ця власність не приносила користь власнику, тобто нам із вами.

Уперше про доцільність створення відділу управління майном заговорили під час каденції Семенівської районної ради V скликання. Ініціатором виступив тодішній районний керманич Валерій Книш. Саме він і повертає нас у 2008 рік: «15 років тому переді мною, як головою районної ради, виникла проблема заробляння коштів. Вирішили, що це можна робити за рахунок оренди майна, продажу непотрібного і таке інше... Але коли кинулися до справи, виявилося, що майна нібито по документах у нас багато, але воно ніде ні обліковується і на балансі не стоїть. Скільки його і в якому воно стані – на той час ніхто не знав. Єдине, що зуміли знайти в архіві, – рішення Полтавської обласної ради по розподілу комунального майна, де було прописано, що належить сільським радам, а що віддавалося Семенівському району під час перерозподілу 1991 року. Виникла така дилема: як облікувати це майно, хто цим повинен займатися. Ну й пішли дуже простим шляхом, вирішивши створити відділ управління майном. Хоча в районних радах такого не було, але я взяв приклад обласної ради, де на тоді було управління комунальною власністю. Створенням відділу займалися люди, які фактично вперше пройшли оцей шлях. Це Юрій Олександрович Попов, який працював тоді радником голови районної ради, Григорій Миколайович Уманець – начальник юридичного відділу, Юрій Борисович Черевик – керуючий справами. От фактично ці три чоловіка, які здійснювали «чорнову» роботу й підготовку формування цього відділу».

Рішенням XIV сесії Семенівської районної ради V скликання від 1 липня 2008 року відділ управління майном створено. Зареєстровано його 26 серпня 2008 року – саме в цей день він вступив у свої повноваження. Коли відділ запрацював, то, за словами Валерія Євгеновича, дуже багато цікавих речей на той час відкрилось: половина майна вже була в приватній власності (її продали у період з 1991 по 2008 рік), а частину, дякуючи Юрію Олександровичу, через суди вдалося повернути у власність громади. Шкода, але ще частину майна районна влада змушена була списати, тому що фактично ні сліду ні кінців його не залишилося.

«Я вважаю, що тут період смути дещо був по відношенню до майна, воно розлетілося, – продовжує свою розповідь В. Є. Книш. – Але я вдячний у першу чергу тим людям, яких я назвав, що вони сформували цей відділ і першим трьом працівникам – для них це була найважча робота – керівник Лариса Борисівна Семергей, бухгалтер Наталія Анатоліївна Павлухіна і головний спеціаліст Лідія Іванівна Курас, яка приєдналася через декілька місяців. Вони навели порядок у майнові. Вперше в історії, скажімо, незалежного Семенівського району, було створено два списки майна – рухомого і нерухомого, яке належало Семенівській районній раді. І почалися перші невеличкі потічки коштів, які дали змогу все-таки збільшити кількість робочих місць, тому що ми взяли під охорону й очисні споруди, і повводили посади сторожів для збереження майна. Якщо воно й розібране і непридатне, то могли хоча б заробити на тих залишках. Взагалі я вважаю, навіть при проведенні децентралізації цей відділ має бути основним у кожній громаді, якщо там хочуть мати уявлення про активи, в першу чергу, нематеріальні, матеріальні, споруди – усе, що має громада, – воно повинно бути обліковане й чітко розроблені правила передачі в оренду, рівня цієї орендної плати тощо».

У 2020 році під час завершального етапу реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні відділ управління майном став ключовим при розподілі комунальної власності району до новостворених громад. У підсумку це чи не єдиний орган управління, що в повній мірі перейшов у відання територіальної громади. Офіційна дата появи нового відділу управління майном Семенівської селищної ради, який став правонаступником відділу управління майном Семенівської районної ради, – 1 січня 2021 року.

Сьогодні відділ розширився і це позитивно, тому що в нас тепер єдиний відділ управління майном, який працює централізовано як для виконавчої, представницької влади, так і для платників податків. Працівники відділу можуть надати статути установ і будь-яке питання можна вирішити оперативно. Деяке майно передане в оперативне управління, зокрема, відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту, дещо передане комунальному господарству й знаходиться в господарському віданні. Усе майно розділене на дві групи: те, що передається в оренду без аукціону і з аукціоном. Без аукціону в першу чергу передається те, що необхідно для діяльності самої громади, для бюджетних установ, аукціон – це те, що вже дає можливість поповнити бюджет для повноцінної діяльності.

Загальний контроль здійснюють працівники відділу управління майном. Вони є координаторами й організаторами цієї роботи. Незмінним керівником відділу, починаючи з 2011 року, є Володимир Романенко. Саме до нього йдемо за коментарем про роботу й сьогодення «майновиків».

«На сьогоднішній день у відділі працює 33 особи, – розповідає Володимир Іванович. – Станом на 1 січня 2023 року на обліку відділу знаходиться 701 майновий об’єкт, закріплений на праві оперативного управління, в тому числі 26 одиниць житлового фонду, 115 – будівлі, 507 – споруди. Загальна його вартість оцінюється у 11752133 тис. грн. Основними завданнями відділу є здійснення наданих Засновником повноважень по управлінню майном, що є комунальною власністю Семенівської селищної територіальної громади, реалізація політики у сфері управління цим майном. Відділ організовує проведення конкурсів (аукціонів) на право оренди комунальної власності територіальної громади. За 2022 рік від оренди отримано коштів в розмірі 481563 тис. грн. Кошти спрямовуються на утримання в належному стані об’єктів комунальної власності, проведення поточних ремонтів, придбання інвентаря, інструментів, будівельних матеріалів, виробів, узаконення об’єктів нерухомості, реєстрація цих об’єктів у Державному реєстрі за Семенівською селищною радою. Відділом ведеться відповідна робота по підготовці об’єктів, закріплених на праві оперативного управління, до опалювального сезону, проводяться роботи по закупівлі дров, газу, електроенергії. Одним з найбільш важливих моментів у сфері управління комунальним майном є максимальна прозорість та відкритість, адже громада повинна бачити і розуміти, що відбувається з майном, яке є її власністю. Робота відділу є важливою складовою економічного розвитку громади».

Михайло ПОГРІБНИЙ