Обираємо ідеальну підлогу: види паркетної дошки та їхні переваги

Паркетна дошка являє собою складне багатошарове підлогове покриття, що складається з різних порід деревини. У процесі виробництва застосовують різноманітні матеріали: нижні шари зазвичай виготовляють із фанери, середні шари – із хвойних порід дерева, а верхній шар – це покриття з цінних порід дерева, оброблене багатошаровим покриттям лаку або олії. Порівняно зі штучним паркетом, паркетна дошка має більший розмір, що забезпечує більш виразний і відчутний деревний малюнок на поверхні. Одночасно з цим, купити паркетну дошку вигідніше ніж штучний паркет або масивну дошку. При акуратному використанні та правильному догляді, дане покриття здатне зберігати свою цілісність і естетичний вплив протягом 20 років і навіть більш тривалого періоду.

Різноманітність паркетної дошки: популярні види та їхні особливості

1. За кількістю смуг

Залежно від малюнка на поверхні, паркетну дошку можна класифікувати таким чином:

Односмугова. Верхній шар складається з однієї цільної плашки деревини. Це створює єдину і безперервну поверхню з унікальним малюнком дерева.

Верхній шар складається з однієї цільної плашки деревини. Це створює єдину і безперервну поверхню з унікальним малюнком дерева. Двосмугова. Верхній шар складається з двох рядів плашок, які можуть бути короткими або довгими. Це надає підлозі більш динамічного і цікавого вигляду, додаючи візуальні акценти.

Верхній шар складається з двох рядів плашок, які можуть бути короткими або довгими. Це надає підлозі більш динамічного і цікавого вигляду, додаючи візуальні акценти. Трисмугова. На верхньому шарі розташовуються три плашки завширшки. Такий тип виробляється в різних колірних поєднаннях, що дає змогу створювати унікальні дизайнерські рішення і грати з візуальними ефектами.

2. За розпилом деревини

Розпил паркетної дошки має прямий вплив на тип малюнка, який утворюється на її поверхні. Розглянемо різні варіанти розпилу:

Радіальний розпил . При радіальному розпилі стовбур дерева розрізається вертикально, паралельно серцевині. Цей метод створює рівний і однорідний малюнок на поверхні деревини. Однак відсоток браку при такому типі розпилу досить високий, що може вплинути на вартість. Радіально розпиляна дошка володіє чудовими естетичними властивостями та характеристиками міцності, але має вищу ціну.

. При радіальному розпилі стовбур дерева розрізається вертикально, паралельно серцевині. Цей метод створює рівний і однорідний малюнок на поверхні деревини. Однак відсоток браку при такому типі розпилу досить високий, що може вплинути на вартість. Радіально розпиляна дошка володіє чудовими естетичними властивостями та характеристиками міцності, але має вищу ціну. Тангенціальний розпил. Тангенціальний розпил передбачає розріз дерева, який не проходить через серцевину, а перетинає річні кільця під кутом. Відсоток браку при такому способі розпилу зазвичай нижчий, а ціна доступніша. Хоча технічні характеристики трохи поступаються матеріалу з радіальним розпилом за однакової товщини паркетної дошки, малюнок на поверхні стає більш різноманітним, з чіткими лініями річних кілець.

Тангенціальний розпил передбачає розріз дерева, який не проходить через серцевину, а перетинає річні кільця під кутом. Відсоток браку при такому способі розпилу зазвичай нижчий, а ціна доступніша. Хоча технічні характеристики трохи поступаються матеріалу з радіальним розпилом за однакової товщини паркетної дошки, малюнок на поверхні стає більш різноманітним, з чіткими лініями річних кілець. Рустикальний розпил. Рустикальний розпил являє собою комбінацію радіального і тангенціального розпилу. В результаті виходить хвилеподібний малюнок на поверхні. Рустикально розпиляна дошка зазвичай більш доступна з точки зору ціни, але не завжди має високу міцність.

Таким чином, вибір типу розпилу паркетної дошки залежить від уподобань візуального ефекту, вартості та необхідних технічних характеристик.

3. За селекцією деревини

Виробник, який надає великого значення своїй репутації та забезпечує високу якість своєї продукції, ретельно підходить до процесу її виготовлення. Важливим етапом є відбір планок, щоб вони поєднувалися за кольором, строкатістю та наявністю заболоні чи сучків у текстурі дерева.

Селект – один із найкращих варіантів селекції, де планки ідеально поєднуються одна з одною. Для верхнього шару використовується деревина, отримана через радіальний розпил стовбура, що забезпечує відмінний малюнок. Паркетна дошка Селект ідеально підходить для класичного інтер'єру і створює елегантний вигляд підлоги.

– один із найкращих варіантів селекції, де планки ідеально поєднуються одна з одною. Для верхнього шару використовується деревина, отримана через радіальний розпил стовбура, що забезпечує відмінний малюнок. Паркетна дошка Селект ідеально підходить для класичного інтер'єру і створює елегантний вигляд підлоги. Натур – у цій категорії планки можуть мати відмінності за кольором, а на поверхні можуть бути присутніми сучки. Це надає паркетному покриттю натурального та органічного вигляду.

– у цій категорії планки можуть мати відмінності за кольором, а на поверхні можуть бути присутніми сучки. Це надає паркетному покриттю натурального та органічного вигляду. Рустик являє собою паркетну дошку, де планки сильно відрізняються за кольором і можуть мати тріщини, заболонь і навіть сучки. Така селекція часто використовується для оздоблення підлоги в заміських будинках і створює особливий, затишний характер інтер’єру.

Таке розмаїття видів паркетної дошки надає велику кількість варіантів для вибору, з огляду на переваги візуального оформлення приміщення.