Червневий випуск щомісячної юридично-просвітницької газети «Правовий вісник» доступний для читачів

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області продовжує випуск щомісячної юридично-просвітницької газети «Правовий вісник» і в червневому випуску видання читайте найбільш актуальні та цікаві події з життя системи БПД області та роз’яснення норм чинного законодавства.
У черговому випуску видання читайте:
- вітання від начальника Полтавської обласної військової державної адміністрації та голови Полтавської обласної ради до Дня Конституції України
- про перспективи розвитку державної служби;
- як проводять правопросвітницьку роботу з дітьми фахівці системи БПД Полтавщини;
- про співпрацю Хорольської міської ради з бюро правової допомоги та забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги для мешканців громади;
- про особливості роботи консультативного центру або регіонального Офісу Омбудсмана з прав людини;
- про впровадження проєкту Барнахус у Полтавській області, у чому він полягає та як буде реалізовуватися в області читайте у червневому випуску газети.
- як система БПД допомагає особам, що постраждали від домашнього насильства, у тому числі і на Полтавщині;
- що таке NCTS, чому нова транзитна система запроваджена в Україні;
- про право дітей на якісну та доступну освіту;
- про особливості офіційного оформлення трудових відносин та соціальний захист найманих працівників;
- які умови перерахунку пенсій громадян, які продовжують працювати;
- який порядок встановлення статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України;
Актуальні роз’яснення правового характеру дізнавайтеся з постійних рубриках видання: сторінка адвокат консультує та консультації «WIKILEGALAID».
У кожному номері видання читачі мають можливість ознайомитися із зразками документів та роботою працівників системи БПД у рубриці «Людина права».
Із випуском щомісячної юридично-просвітницької газети «Правовий вісник» можна ознайомитися тут:
Приємного читання!