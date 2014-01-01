Крило пластикове на причіп з білою смугою Domar

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Автомобіль відноситься до технічно складних пристроїв. Ціла низка всіляких вузлів і механізмів є складовими транспортного засобу. Функції деталей та механізмів різні. Хороші знання про них допомагають підтримувати робочий стан автомобіля. Пластикові крила зберігають колеса, кузов, вузли підвіски від каміння та протиожеледних хімічних речовин.

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Залізні аналоги відрізняються тривалішим терміном служби. При цьому вироби з пластику мають суттєву різницю в ціні. Вони помітно дешевші. Використання при виготовленні високоміцного пластику робить деталі міцними. Їх легко встановлювати. Ідеальна пластичність матеріалу оберігає крила від ударів.

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Вироби марки Domar італійського виробника – надійне прикриття коліс та інших складових вантажного автомобіля. Крило пластикове на причіп з білою смугою Domar DK1685, B=670мм (Італія) є тому прикладом. Ще одна функція пристосування – забезпечення шумоізоляції кабіни ван-тажівки. Комфорт у дорозі завжди вітається.

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