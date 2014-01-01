Асортимент грилів від Big Green Egg

Компанія-виробник грилів Big Green Egg визнана однією з провідних на глобальному ринку. Специфічність їхньої продукції полягає у застосуванні елітної кераміки для її створення. Роки виробничого досвіду дозволяють компанії випускати висококласні вироби, які відіграють важливу роль у різноманітних кулінарних експериментах. Залишається лише вибрати, яка модель найкраще відповідає потребам, та з’ясувати, які вигоди мають моделі грилів від Big Green Egg.

Основу роботи грилів Big Green Egg складають властивості кераміки, яка використовується для їх виготовлення. Їхні стінки відбивають і не пропускають інфрачервоне випромінювання, джерелом якого є палюче деревне вугілля. Завдяки цьому грилі, що мають форму яйця, можуть здійснювати теплову обробку продуктів таким чином, щоб забезпечити рівномірне нагрівання з усіх боків. Інші види обладнання для приготування їжі на відкритому повітрі не володіють такими характеристиками.

Використання унікального матеріалу та форми в комбінації дозволяє одночасно отримати:

класичний гриль;

піч камадо;

коптильню.

Цей функціональний набір розширює кулінарні можливості, дозволяючи приготувати найрізноманітніші продукти (овочі, фрукти, м’ясо, рибу та багато іншого). При цьому готувати можна за будь-яких погодних умов, включаючи зиму. Зберігаються корисні властивості продуктів, соковитість, ніжність та вишукані смакові якості.

Які моделі від Big Green Egg входять у список найвибраніших?



Американський виробник Big Green Egg примітний тим, що всі його грилі мають однакову форму та колір - вони виготовляються у вигляді зеленого яйця. Проте розміри кухонного обладнання значно відрізняються, що дозволяє без зайвих труднощів знайти в асортименті потрібний варіант:

Mini, MiniMax. Це компактні та портативні моделі, які відзначаються своєю легкістю та зручністю у перевезенні. Їх можна без труднощів переміщати в будь-яке місце і навіть взяти в подорож. Small, Medium, Large. Ці моделі розраховані на приготування страв одночасно на 4-12 осіб. До комплекту завжди входять різні аксесуари, що дозволяють створити майже будь-яку страву. XLarge, XXLarge. Ці конструкції призначені для найбільших груп людей, надають змогу готувати страви майже в будь-якому обсязі. При цьому ідеально зберігаються смак та соковитість продуктів.

Моделі Big Green Egg – це високоякісні, багатофункціональні та зручні у використанні грилі, з якими приготування їжі стане задоволенням. А знайти модель, яка відповідає зазначеним характеристикам, можна в інтернет-магазині Grill Point. Доступні ціни, швидке оброблення замовлень та відправка клієнту – основні переваги. Big Green Egg – гриль-коптильня, з яким меню стане більш різноманітним. Після його придбання можна буде вражати своїх домашніх чи гостей кулінарними вміннями.