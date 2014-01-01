До якого медичного центру слід звернутись при порушенні слуху?

У разі проблем зі слухом важливо не гаяти часу і звертатися до спеціалістів. Першим кроком стане візит до лікарні, де оториноларинголог після ряду діагностичних обстежень видасть лікарський висновок (заключення). Втім, не варто панікувати, навіть якщо діагноз звучить як «глухота»: сучасна медицина пропонує численні способи корекції слуху. У клініці Центр Слуху, розташованій у багатьох містах України, пацієнти мають змогу пройти повноцінне обстеження свого слуху. Цей заклад відомий завдяки висококваліфікованим спеціалістам: сурдологами, аудіометристами, слухопротезистами та лорами. Вони допомагають не лише встановити причину проблеми, а й підібрати оптимальний слуховий апарат. Тому звернення за допомогою вчасно значно покращує якість життя людини.

Чому Центр Слуху користується довірою пацієнтів?

В першу чергу, надійні центри слухопротезування відрізняються використанням сучасного високотехнічного обладнання. Лікарі «Центр Слуху» довіряють апаратам німецького виробництва, які дозволяють проводити аудіометричні дослідження для пацієнтів будь-якого віку і незалежно від їхньої спроможності реагувати на сигнал перевірки.

Також важливою є діагностика, яка охоплює як об'єктивне, так і суб'єктивне оцінювання: це дає можливість отримати повний образ стану пацієнта, враховуючи не лише фізіологічні, але й психоемоційні фактори.

Попри те, що у спеціалістів цієї сфери є стандартний набір методик, професійний лікар завжди керується індивідуальним підходом до кожного пацієнта. Він уважно слухає побажання, аналізує погляди людини, оцінює її психологічний стан щодо глухоти, а вже потім розробляє стратегію рішення проблеми зі слухом, виходячи з індивідуальних потреб. Саме тому багато пацієнтів обрали цю клініку.

Які послуги надає професійний магазин слухових апаратів?

Сьогодні ринок медичного обладнання пропонує безліч слухових апаратів. Проте не всі магазини, що пропонують придбати пристій покращення слуху, можна назвати дійсно профільними. Існують заклади, які продають велике різномаїття медичного обладнання без фахової допомоги у виборі. В результаті клієнт губитися серед такої кількості пропозицій та потім окремо шукає місце налаштування слухового апарату.

Оптимально зробити покупку у закладі, де в роботі з асортиментом допомагають аудіометрист та слухопротезист. Вони краще за всіх зрозуміють потреби пацієнта і розбираються в асортименті пристроїв.

Враховуйте, що купити слуховий апарат можна в широкому ціновому діапазоні. На його формування впливає можливість збільшення звукових хвиль, конструкція та наявність додаткових опцій. Професійні медичні центри пропонують різні види приладів, серед яких апарати для дорослих та дітей. Найбільш популярними вважаються:

завушні;

внутрішньовушні;

кишенькові.

Одразу цікавтесь у продавця, де можна купити аксесуари, оригінальні батарейки, засоби для догляду. Також ціниться наявність сервісного центру на базі магазину. Це гарантія того, що прилад конкретного бренду можна без проблем обслужити.