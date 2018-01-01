Серпневий випуск щомісячної юридично-просвітницької газети «Правовий вісник» доступний для читачів

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області продовжує випуск щомісячної юридично-просвітницької газети «Правовий вісник» і в серпневому випуску видання читайте найбільш актуальні та цікаві події з життя системи БПД області та роз’яснення норм чинного законодавства.

Із випуском щомісячної юридично-просвітницької газети «Правовий вісник» можна ознайомитися тут: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQ2Irmj6JtTZBmD-_m91cqlwN4bvQRdU6Raj3duGGIML3KA99v_V6ijPKl4KvqMKA/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p1

Приємного читання!