З Києва до Штутгарта на автобусі: що цікавого можна побачити

Київ від Штутгарта відділяють майже 2000 км, адже шлях пролягає від центру України до півдня Німеччини. Купивши квиток на автобус, цю відстань можна подолати за півтори — дві доби в залежності від маршруту, який обере перевізник. В цьому напрямку кожного дня відправляється достатня кількість автобусів, адже серед українців чимало охочих відвідати одне з найбільших міст Німеччини, Штутгарт, та насолодитися подорожжю Європою, побачивши безліч цікавих місць.

Перлини Штутгарта: поєднання величності та сучасності

Штутгарт — це столиця федеральної землі Баден-Вюртемберг. Місто вважається одним з головних осередків культури Німеччини. Його головною особливістю є те, що більшість вулиць ведуть до сходів, а ті до вершин пагорбів. Фантастичні будівлі модних картинних галерей, музеї на тлі веж у готичному стилі, середньовічні замки, оточені парками та садами, вражають гостей міста. Штутгарт вміє дивувати. Це місто ідеально підходить як для відпочинку, так і для життя, адже побувавши тут один раз, ви захочете повертатися знову і знову.

Маршрут Київ-Штутгарт пролягає через численні міста Польщі та Німеччини, тож, купивши квиток на автобус, ви проїздом побуваєте в Любліні, Варшаві, Вроцлаві, Познані, Лодзі, Дрездені, Берліні, Лейпцизі, Нюрнберзі та Франкфурті, не кажучи вже про низку маленьких містечок в цих країнах. Особливої уваги заслуговують нижченаведені міста.

Варшава

Варшава — це столиця Польщі, яка поєднала риси сучасного мегаполісу та класичного європейського міста з ратушами, костелами та площами. Це пояснюється багатою історичною спадщиною та впливом сьогодення. Тут ви побачите Замкову площу — головну площу міста, Варшавську цитадель — захисна фортеця часів польського повстання, Палац культури та науки — найвища споруда міста, Лазенковський палац — резиденція останнього польського короля та багато іншого.

Вроцлав

Вроцлав вважається значним осередком історичної спадщини Польщі. Головною особливістю міста є його розташування — воно розмістилося на 12 островах, що поєднані 112 мостами. Туристи та місцеві жителі люблять відпочивати на набережній річки Одра, звідки можна насолоджуватися архітектурою, парками та мостами міста, занурюючись у чарівну атмосферу. Серед інших пам’яток Тумський острів, Кафедральний собор Св. Іоана Хрестителя та Тумський міст.

Берлін

Берлін — серце Німеччини. Це головний політичний, економічний, освітньо-науковий, історичний та культурний центр країни. До головних пам’яток міста належать Берлінська Стіна — історична пам’ятка, на місці якої було створено Істсайдську Галерею, Бранденбурзькі ворота — символ єдності, Рейхстаг — будівля парламенту, Музейний острів — комплекс з п’яти найбільших музеїв, Жандарменмаркт — одна з найгарніших площ. Берлін є містом з багатим історичним минулим, яке невпинно розвивається.

Нюрнберг

Нюрнберг є єдиним великим містом в Німеччині, яке змогло повною мірою зберегти свої середньовічні риси до нашого часу. Місцеві жителі стверджують, що це місто — є душею народу та втіленням духу країни. Найвизначнішими місцями є п’ятикілометрова стіна фортеці з численними воротами та круглими вежами, будівлі XV-XVII століття з характерним оздобленням того часу, площа Лоренца та церква Святого Лаврентія.

Франкфурт

Франкфурт є одним з найбільших міст Німеччини. Це головний економічний центр Європи, адже саме тут знаходяться Європейський банк та Німецька фондова біржа. Головною подією року в місті є щорічна автомобільна виставка, яка є однією з найбільших в цій галузі. Ця подія збирає тисячі туристів з усього світу. Крім того, сюди приїжджають, щоб подивитися на історичний район міста Ромер XV століття, церкву Св. Миколая та хмарочоси Франкфурта-на-Майні.

Подорож на автобусі з Києва до Штутгарта — це незабутня пригода і поїздка через старовинні європейські міста. Обирайте саме автобус для такої подорожі і ви не будете розчаровані.